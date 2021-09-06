5390 طالبا أدوا امتحان الرياضيات البحتة للدور الثاني من الثانوية

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة شعبة الرياضيات، امتحان الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» بإجمالي 5390 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة المكفوفين، امتحاني علم النفس فترة أولى، وعلم اجتماع فترة ثانية، بإجمالي 9 طلاب وطالبات.

تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، قبل بدء الامتحان، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ومؤجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وقال «حجازي» إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لم تتلق أي ملاحظات.

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها «علوم ورياضيات» امتحان الفيزياء، بإجمالي 33158 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان «التاريخ» بإجمالي 22201 طالبا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين «stem» امتحان مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية» بإجمالي 29 طالبا وطالبة.