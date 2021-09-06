النتيجة النهائية والرسمية لتنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة العلمية

تنشر «الوطن» النتيجة النهائية والرسمية لـ تنسيق المرحلة الثانية 2021، وذلك بعدما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، الحد الأدنى للتقدم للكليات في كل من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2021، سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، وجاءت النتيجة النهائية والرسمية لـ تنسيق المرحلة الثانية 2021، كالآتي:

النتيجة النهائية والرسمية لتنسيق كليات الشعبة العلمية بعد نهاية المرحلة الثانية

طب المنصورة 386

طب الزقازيق 382

طب الإسكندرية 382

طب طنطا 381

طب كفر الشيخ 381

طب القاهرة 380

طب بور سعيد 379

طب عين شمس 378

طب أسنان المنصورة 378

طب فاقوس 378

طب المنوفية بشبين الكوم 378

هندسة بترول و تعدين السويس 378

كليات الطب وهندسة البترول تتصدر ترتيب الكليات العلمية في تنسيق القبول بالجامعات 2021

طب بنها 377

طب أسنان المنوفية 376

طب جنوب الوادي 376

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

طب سوهاج 375

طب الفيوم 374

طب أسنان طنطا 374

طب السويس 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسيوط 373

طب أسنان كفر الشيخ 373

طب بني سويف 373

طب المنيا 373

طب أسوان 372

طب الوادي الجديد 372

طب أسنان القاهرة 372

طب أسنان عين شمس 372

طب أسنان جنوب الوادي 371

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371

طب أسنان الفيوم 371

طب أسنان السويس 371

طب أسنان أسيوط 370

طب أسنان بني سويف 370

طب أسنان المنيا 370

علاج طبيعي كفر الشيخ 368

علاج طبيعي بنها 367

صيدلة المنصورة 367

صيدلة جنوب الوادي 367

صيدلة سوهاج 367

صيدلة دمنهور 366

صيدلة طنطا 366

علاج طبيعي السويس 366

صيدلة الزقازيق 366

علاج طبيعي القاهرة 366

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 365

علاج طبيعي بني سويف 365

صيدلة المنوفية 365

صيدلة بور سعيد 364

علاج طبيعي جنوب الوادي 364

صيدلة الإسكندرية 364

صيدلة القاهرة 364

صيدلة أسيوط 364

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364

صيدلة عين شمس 363.5

صيدلة الفيوم 363

صيدلة مدينة السادات 363

صيدلة بني سويف 363

صيدلة حلوان 363

صيدلة المنيا 363

طب بيطري المنصورة 359

طب بيطري الزقازيق 358

طب بيطري سوهاج 358

طب بيطري كفر الشيخ 358

طب بيطري جنوب الوادي 357

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 357

طب بيطري المنيا 357

طب بيطري المنوفية 357

طب بيطري الإسكندرية 357

طب بيطري دمنهور 357

هندسة القاهرة 356

طب بيطري القاهرة 356

طب بيطري أسيوط 356

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356

حاسبات ومعلومات قنا علوم 356

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5

طب بيطري بنها 355

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 355

هندسة المنصورة 355

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354

طب بيطري أسوان 354

هندسة دمياط 354

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354

طب بيطري بني سويف 353

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353

طب بيطري مدينة السادات 353

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 353

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353

طب بيطري العريش 352

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352

طب بيطري مطروح 352

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 351

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351

طب بيطري الوادي الجديد 351

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 351

ألسن كفر الشيخ 351

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350

حاسبات و معلومات العريش علوم 350

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350

حاسبات ومعلومات السويس علوم 349

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349

هندسة عين شمس 349

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 348

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347

هندسة الإسكندرية 347

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346

هندسة طنطا 344

علوم سوهاج 344

علوم دمنهور 343

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 343

هندسة كفر الشيخ 342

علوم كفر الشيخ 342

هندسة الزقازيق 341

سياسة واقتصاد السويس 341

علوم جنوب الوادي 341

علوم القاهرة 340

علوم الإسكندرية 340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340

علوم الزقازيق 340

معهد فني صحى طنطا 340

هندسة المنوفية بشبين الكوم 340

ألسن عين شمس 339

سياسة واقتصاد بني سويف 339

تمريض المنصورة 339

علوم المنصورة 339

هندسة بور سعيد 338

علوم أسيوط 338

تمريض طنطا 338

ألسن الفيوم 338

معهد فني صحى المنصوره 338

معهد فني صحى الزقازيق 337

ألسن بني سويف 337

علوم طنطا 337

ألسن الأقصر 337

هندسة حلوان 336

علوم عين شمس 336

علوم بنها 336

علوم المنيا 336

ألسن أسوان 336

تمريض بور سعيد 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 335

ألسن المنيا 335

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335

هندسة بنها 335

علوم المنوفية بشبين الكوم 335

علوم الفيوم 334

هندسة السويس 334

علوم بني سويف 334

علوم أسوان 334

ألسن سوهاج 334

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334

علوم دمياط 334

علوم بور سعيد 334

علوم حلوان 333

علوم السويس 333

هندسة بنها بشبرا 333

هندسة سوهاج 332

علوم الوادي الجديد 332

علوم العريش 332

علوم بنات عين شمس 332

علوم الارض بني سويف 331

فنون تطبيقية بنها 331

فنى صحي جنوب الوادي 331

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 331

هندسة حلوان بالمطرية 331

معهد فني صحى الاسكندريه 331

تمريض دمياط 330

آثار الزقازيق بصان الحجر 329

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 329

هندسة الفيوم 329

هندسة بني سويف 329

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 328

هندسة جنوب الوادي 328

هندسة أسوان 328

هندسة المنيا 328

هندسة أسيوط 327.5

معهد فني صحى بنها 327

معهد فني صحى سوهاج 327

هندسة الطاقة أسوان 327

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 326

الاعاقة والتأهيل بني سويف 326

فنون تطبيقية حلوان 325

معهد فني صحى بنى سويف 325

علوم البترول والتعدين مطروح 324

آثار دمياط 324

تمريض الزقازيق 324

تمريض دمنهور 324

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 324

تربية المنصورة 323

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323

تمريض المنوفية بشبين الكوم 323

تخطيط عمراني القاهرة 323

معهد فني صحى بور سعيد 322

معهد فني صحى اسماعيليه 321

آثار أسوان 321

آثار عين شمس 321

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 321

تربية الزقازيق 321

فنون تطبيقية دمياط 320

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320

آثار القاهرة 319

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 318

آثار الأقصر 318

فنون تطبيقية بني سويف 317

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316

آثار و لغات مطروح 316

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 316

تربية طنطا 316

تجارة المنصورة 316

آثار الفيوم 315

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315

إعلام القاهرة 315

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315

معهد فني صحى اسيوط 315

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 314

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 314

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 313

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 313

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 313

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 312

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 312

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 312

فنون جميلة «فنون» الإسكندرية 312

تربية المنوفية بشبين الكوم 311

إعلام المنوفية 311

ثروة سمكية السويس 311

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 310

حاسبات و معلومات العريش رياضة 310

تربية دمنهور 310

زراعة دمنهور 310

تجارة الزقازيق 310

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 310

تربية «تعليم ابتدائي» المنصورة 309

آثار سوهاج 309

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 309

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 309

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 309

تمريض المنيا 309

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 309

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 309

تجارة كفر الشيخ 308

تمريض أسيوط 308

تمريض جنوب الوادي 308

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 308

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 308

زراعة المنصورة 308

تربية «تعليم ابتدائي» الزقازيق 308

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 308

معهد فني صحى رياضه المنصورة 307

آثار جنوب الوادي 307

تربية المنيا 307

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 306

تجارة سوهاج 306

معهد فني صحى رياضه طنطا 305

دار العلوم القاهرة 305

زراعة القاهرة 305

ألسن كفر الشيخ رياضة 305

تجارة دمياط 305

تجارة جنوب الوادي 304

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 304

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 304

معهد فني صحى اسوان 303

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 303

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 303

فنون جميلة «عمارة» حلوان 303

سياسة واقتصاد السويس رياضة 303

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 303

حقوق الزقازيق 302

تربية مدينة السادات 302

تجارة طنطا 302

إعلام بني سويف 302

تمريض سوهاج 302

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 301

تجارة بني سويف 301

زراعة دمياط 301

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 301

تجارة دمنهور 301

زراعة الإسكندرية 301

فنون جميلة «عمارة» المنصورة 301

تمريض بنها 300

تربية كفر الشيخ 299

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 299

تربية الإسكندرية 299

تجارة بور سعيد 299

تجارة أسيوط 299

تجارة الإسكندرية 298

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 298

معهد فني صحى امبابة 298

تجارة العريش 298

تربية بنها 297

فنون جميلة «عمارة» الإسكندرية 297

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297

تربية بور سعيد 296

تجارة القاهرة 296

معهد فني صحى رياضه بنها 296

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 296

زراعة عين شمس 296

تجارة بنها 296

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296

تجارة أسوان 296

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 296

تربية طفولة مبكرة المنصورة 295

فنون جميلة «فنون» حلوان 295

تربية جنوب الوادي 295

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 295

إعلام جنوب الوادي 294

تجارة السويس 294

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 294

تجارة عين شمس 294

ألسن عين شمس رياضة 294

تجارة و إدارة أعمال حلوان 294

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة «هندسة» بمصروفات 293

تربية عين شمس 293

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 293

فنون جميلة «فنون» أسيوط 293

علوم الإسكندرية رياضة 293

تربية رياضية بنين دمياط 293

زراعة طنطا 293

فنون جميلة «فنون» المنصورة 292.5

تجارة مدينة السادات 292

ألسن الفيوم رياضة 292

ألسن أسوان رياضة 291

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 291

تربية «تعليم ابتدائي» طنطا 291

علوم القاهرة رياضة 291

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291

تربية سوهاج 290

ألسن بني سويف رياضة 290

زراعة الزقازيق 290

تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5

تربية «تعليم ابتدائي» المنيا 289

فنون جميلة «فنون» المنيا 289

فنون جميلة «فنون» الأقصر 288

تربية «تعليم ابتدائي» المنوفية 288

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 288

ألسن الأقصر رياضة 288

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 288

علوم دمنهور رياضة 288

فنون جميلة «عمارة» المنيا 287

فنون جميلة «عمارة» أسيوط 287

ألسن المنيا رياضة 287

زراعة كفر الشيخ 287

علوم عين شمس رياضة 286

علوم المنصورة رياضة 286

تربية أسيوط 286

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 285

تربية الفيوم 285

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 285

زراعة المنوفية بشبين الكوم 285

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 285

تجارة انتساب موجه دمياط 285

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 285

تمريض كفر الشيخ 285

تمريض القاهرة 284

علوم الزقازيق رياضة 284

ألسن سوهاج رياضة 284

حقوق المنيا 284

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 284

زراعة جنوب الوادي 283

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 283

علوم طنطا رياضة 283

زراعة سوهاج 283

علوم الارض بني سويف رياضة 283

زراعة بنها بمشتهر 283

تربية طفولة مبكرة المنوفية 282

علوم كفر الشيخ رياضة 282

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 282

تجارة انتساب موجه الزقازيق 282

تمريض أسوان 282

زراعة و موارد طبيعية أسوان 282

تمريض مطروح 282

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 282

علوم بنها رياضة 282

حقوق سوهاج 282

تربية العريش 282

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 281

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 281

علوم حلوان رياضة 281

تربية بني سويف 281

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 280

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 280

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 280

تربية «تعليم ابتدائي» دمنهور 280

زراعة الفيوم 280

تربية «تعليم ابتدائي» مدينة السادات 280

تربية طفولة مبكرة أسيوط 279

العلوم الزراعية البيئية العريش 279

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 279

تربية «تعليم ابتدائي» كفر الشيخ 278

علوم السويس رياضة 278

زراعة المنيا 278

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 278

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 278

زراعة بني سويف 278

علوم دمياط رياضة 278

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 277

علوم الفيوم رياضة 277

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 277

علوم بور سعيد رياضة 277

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 277

زراعة الوادي الجديد 277

إعلام القاهرة رياضة 277

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 276

زراعة مطروح بفوكه 276

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 276

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 276

تربية حلوان 276

زراعة أسيوط 276

تربية «طفولة» طنطا 276

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 275

علوم بني سويف رياضة 275

علوم أسوان رياضة 275

علوم جنوب الوادي رياضة 275

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 275

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 274.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 274

تربية نوعية الزقازيق 274

زراعة الإسكندرية رياضة 274

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 274

زراعة القاهرة رياضة 273

آداب المنصورة 273

تربية الزقازيق رياضة 273

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273

علوم أسيوط رياضة 272

علوم بنات عين شمس رياضة 272

تربية «طفولة» كفر الشيخ 272

تمريض الإسكندرية 272

تجارة انتساب موجه أسوان 271

علوم المنيا رياضة 271

تربية طنطا رياضة 271

علوم العريش رياضة 271

تربية نوعية طنطا 271

تربية «تعليم ابتدائي» أسيوط 271

زراعة عين شمس رياضة 270

علوم سوهاج رياضة 270

آداب القاهرة 270

علوم الوادي الجديد رياضة 270

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 270

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 270

تجارة انتساب موجه دمنهور 270

تربية بنات عين شمس 269.5

دار العلوم الفيوم 269

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 269

تجارة انتساب موجه طنطا 269

تربية «تعليم ابتدائي» بنها 269

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 269

إعلام المنوفية رياضة 268

تمريض عين شمس 268

تربية السويس 268

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 268

تربية طفولة مبكرة دمنهور 268

دار العلوم أسوان 268

تربية نوعية المنيا 267

تجارة انتساب موجه القاهرة 267

تمريض بني سويف 266

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 266

تربية طفولة مبكرة المنيا 266

تربية «تعليم ابتدائي» الإسكندرية 266

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 266

تربية الإسكندرية رياضة 265

تربية نوعية المنصورة 265

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 265

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265

دار العلوم المنيا 265

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 264

زراعة دمياط رياضة 264

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 264

تجارة انتساب موجه بني سويف 263.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 263.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 263

تجارة انتساب موجه بنها 263

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 263

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 263

تربية المنصورة رياضة 263

زراعة كفر الشيخ رياضة 263

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 263

تربية «تعليم ابتدائي» بور سعيد 263

زراعة المنصورة رياضة 262

كليات التجارة والتربية والمعاهد أخر الكليات للحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 2021

تربية عين شمس رياضة 262

تربية بور سعيد رياضة 262

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 262

معهد فني صحى رياضه سوهاج 262

تجارة انتساب موجه بور سعيد 262

تجارة انتساب موجه سوهاج 261.5

تربية نوعية كفر الشيخ 261

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 261

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 261

آداب الزقازيق 261

تربية «تعليم ابتدائي» الفيوم 261

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 260

تربية «تعليم ابتدائي» عين شمس 260

تربية نوعية الإسكندرية 260

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 260

تربية طفولة مبكرة الفيوم 260

تجارة انتساب موجه السويس 260

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 260

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 259

تجارة انتساب موجه العريش 259

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 259

إعلام بني سويف رياضة 258

آداب بنها 258

العالي ترميم الآثار بأبي قير 258

تربية طفولة مبكرة القاهرة 258

تربية حلوان رياضة 258

معهد فني صحى رياضه اسيوط 258

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 258

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 258

أقتصاد منزلى العريش 258

زراعة الزقازيق رياضة 257

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 257

تربية الفيوم رياضة 257

تربية طفولة مبكرة بني سويف 257

إعلام جنوب الوادي رياضة 257

تمريض الفيوم 257

تمريض حلوان 256

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 256

آداب الإسكندرية 256

معهد فني صحى رياضه اسوان 256

معهد فني صحى رياضه امبابة 256

الفني لترميم الآثار بالاقصر 256

آداب العريش 256

آداب طنطا 255

آداب عين شمس 255

حقوق جنوب الوادي 255

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 255

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 255

تربية طفولة مبكرة مطروح 255