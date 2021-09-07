المنشآت الفندقية: نرحب بمنع غير الحاصلين على اللقاح من الإقامة «بشرط واحد»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية ترحب بمنع إقامة غير الحاصلين على لقاح كورونا بها، ولكن شريطة حصول أعداد كبيرة من المواطنين المصريين على التطعيم الخاص بكورونا، لافتا إلى أن كل السياح الأجانب الذين يزورون مصر حاصلون على جرعتي التطعيم.

وأضاف «غالبية الدول الأوروبية والعربية بدأت في وضع شرط الحصول على التطعيم لدخول المنشآت العامة والمتاجر التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية».

التطعيم يستهدف الحفاظ على حياة الإنسان

وتابع قائلا لـ«الوطن» إن عملية التطعيم بالأمصال المضادة لفيروس كورونا «كوفيد19» تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حياة الإنسان، لافتا إلى أن غالبية العاملين بالقطاع السياحي المصري حصلوا على التطعيم الخاصة بكورونا حيث انتهى العاملون بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من الحصول على جرعتى التطعيم، فيما قارب العاملون بفنادق القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان على الانتهاء من الجرعة الأولى من التطعيم.

صعوبة كبيرة في عمل غير المحصنين بالفنادق

وأشار إلى أنه سيكون من الصعوبة خلال الشهور المقبلة تواجد أي من العاملين بالقطاع الفندقي غير حاصل على التطعيم، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات بين العاملين بالقطاع السياحي ترفض للتحصين ضد فيروس كورونا، موضحا أنه منذ استأنفت مصر استقبال السياح بالفنادق يوليو من العام الماضى لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا بين العاملين المصريين.

ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية

وطالب «عاقل» كل المنشآت الفندقية بالالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة مع دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا وظهور تحورات عدة فى أكثر من دولة، محذرا الفنادق من التهاون فى أي من تلك الإجراءات خلال الفترة الحالية أو المستقبلية، مشددا على أن الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور المقبلة.