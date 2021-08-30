المنشآت الفندقية: تطعيم العاملين بـ«القاهرة الكبرى» الأسبوع المقبل

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الأسبوع المقبل، سيشهد البدء فى تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة، وعددهم نحو 21 ألف عامل بالجرعة الأولى من الأمصال المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والاسكندرية ومطروح والساحل الشمالي بجرعتى التطعيم، موضحا أنه يجرى حاليا، تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية العائمة والثابتة بالصعيد.

أهمية الحصول على جرعات التطعيم

وأشار إلى أن عملية تطعيم العاملين بالسياحة بالأمصال المضادة لكورونا، هامة جدا، حيث أنه يٌمثل حماية للعاملين وللنزلاء في آن واحد، كما أنها تمثل ميزة اضافية للمقصد السياحى المصرى، فى جذب السياح الأجانب، موضحا أن العديد من دول العالم، تشترط للسماح لمواطنيها بالسفر للسياحة، أن يسافروا إلى دول حصل مواطنيها على التطعيمات المضادة للفيروس.

صعوبة عمل غير المُطعمين بالسياحة

وأضاف أنه حال إعلان وزارتي الصحة والسكان والسياحة والآثار، انتهاء تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لكورونا، فإنه سيصعب على من لم يتحصل على التطعيم من العاملين، العمل مرة أخرى بالسياحة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن، تسجيل أية حالات رفض من قبل العاملين بالقطاع الفندقي، بالحصول على التطعيم.

العاملون بالفنادق لم يسجلوا اية اصابات بكورونا

وأشار إلى أنه منذ بدء استئناف المنشآت الفندقية استقبال النزلاء يوليو من العام الماضى، وحتى الآن، لم يٌصب أيا من العاملين بالفنادق بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الفنادق المصرية آمنة صحيا، وكل المنشآت ملتزمة بتطبيق كل الاجراءات الاحترازية والوقائية، والقواعد الصحية، موضحا أن لجان وزارة السياحة والآثار، تفتش بشكل دوري على كل الفنادق، للتأكد من التزامها بتطبيق تلك الاجراءات، مع توقيع عقوبات على المخالفين.

يشار إلى أن عمليات التطعيم الخاصة بالعاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، بدأت خلال شهر إبريل الماضي.