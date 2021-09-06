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9 سبتمبر بدء تلقي طلبات إعادة فحص أوراق إجابات الثانوية العامة

كتب:

كريم روماني
04:20 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء تلقي طلبات إعادة فحص أوراق تظلمات الثانوية العامة 2021 يدويا، اعتباراً من 9 سبتمبر، ثم اختيار المادة التي يريد التظلم فيها اعتبارا من يوم 11 سبتمبر الجاري حتى 16 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، موضحة أنه جرى الكشف عن إجراءات وشروط التصحيح اليدوي، بحضور الطالب وولي الأمر أثناء عملية التصحيح لزيادة الشفافية، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على النتيجة من رابط التظلمات.

وأكدت أن نتيجة التظلمات أعلنت باسم الطالب والمادة التي تظلم فيها ونسخة إلكترونية من البابل شيت، لافتة إلى أنه لن يحذف من الطالب أي درجات.

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