300 جنيه تكلفة إعادة فحص إجابات امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، موضحة أنه تكلفة إعادة فحص أوراق الإجابات 300 جنيه، لافته إلى أنه تم الانتهاء من فحص جميع أوراق الإجابات، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط التظلمات هنـــــــــــــــــــا .

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه تم إعادة فحص جميع التظلمات يدوياً في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مؤكدة أن كل طالب حصل على نتيجته والدرجات التي يستحقيها، لافته إلى أن امتحانات الثانوية العامة عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأوةضحت الوزارة أننتيجة التظلمات متاحة عبر رابط تظلمات الثانوية العامة.