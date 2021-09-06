تعرف على تنسيق كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان 2021 بعد إعلانه رسميا

تنشر «الوطن» تنسيق كلية خدمة اجتماعية بجامعة حلوان 2021، وذلك بعدما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، انتهاء تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات 2021، ليعلن الحد الأدنى للقبول في الجامعات المختلفة.

تنسيق كلية خدمة اجتماعية بجامعة حلوان 2021: تقبل من 253 درجة

وحسبما انتهت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، فإن كلية خدمة اجتماعية حلوان تقبل الطلاب من حد أدنى 253 درجة، أي 61.7%، وتعتبر تلك الكلية هي أعلى كليات الخدمة الاجتماعية في الحد الأدنى للقبول في الجامعات هذا العام، تليها الكلية بجامعة بني سويف.

وجاء تنسيق «خدمة اجتماعية انتساب موجه» بجامعة حلوان بأن يكون الحد الأدنى للقبول في الجامعة لهذا البند 249 درجة، أي بنسبة نجاح 60.7%.

كليات بني سويف والفيوم وأسوان تلي كلية خدمة اجتماعية حلوان في التنسيق

واشتمل تنسيق كلية خدمة اجتماعية تنموية في جامعة بني سويف، على أن يكون الحد الأدنى لقبول الطلاب المتقدمين لها 249 درجة، أي 60.7%.

وجاء في الترتيب الثالث من كليات الخدمة الاجتماعية، كلية خدمة اجتماعية بجامعة الفيوم، بحد أدنى للقبول مقداره 247 درجة، أي 60.2% من نسبة النجاح.

أما رابع كليات الخدمة الاجتماعية في تنسيق القبول في الجامعات 2021؛ فكانت كلية خدمة اجتماعية بجامعة أسوان، والتي قبلت هذا العام الطلاب بحد أدنى مقداره 245 درجة، بنسبة نجاح مقدارها 59.75%.

واحتلت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، المركز الخامس من حيث الحد الأدنى للقبول في الجامعات لهذا العام؛ حيث تقبل حد أدنى مقداره 244 درجة، أي نسبة نجاح مقدارها 59.5%.

ووفق الحد الأدنى للقبول في الجامعات هذا العام؛ فإن كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم تقبل من حد أدنى مقداره 243 درجة، أي نسبة نجاح مقدارها 59.2%.

واشتملت نتائج تنسيق القبول في الجامعات 2021، على أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه في جامعة بنى سويف 242 درجة.