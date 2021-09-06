يبحث طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للشعبة علمي علوم، عن نتيجة تنسيق كلية تمريض 2021 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة لتحديد الكليات المتاحة لشعبة علمي لتنسيق المرحلة الثالثة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية نتيجة تنسيق كلية تمريض على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة، نتيجة تنسيق كلية تمريض 2021 على مستوى الجمهورية، على النحو التالي:

- كلية التمريض جامعة دمياط الحد الأدنى 80.5% للعام الدراسى الجديد.

- كلية التمريض جامعة المنيا الحد الأدنى 75.5% للعام الدراسي الجديد.

- كلية تمريض جامعة أسيوط الحد الأدنى 75.1% للعام الدراسى الجديد2021.

- كلية التمريض جامعة جنوب الوادى 75.1% للعام الدراسى الجديد2021.

- كلية التمريض جامعة سوهاج 73.7% الحد الأدنى للمرحلة الثانية للثانوية العامة.

- كلية التمريض جامعة كفر الشيخ الحد الأدنى 69.5% للمرحلة الثانية للتنسيق الثانوية العامة.

- كلية التمريض جامعة القاهرة الحد الأدنى 69.5%للعام الدراسي الجديد.

- كلية التمريض جامعة أسوان الحد الأدنى 68.8% للمرحلة الثانية لشعبة العلمى.

- كلية التمريض جامعة مطروح الحد الأدني لتنسيق 68.8% للمرحلة الثانية شعبة العلمى.

انخفاض كبير بتنسيق كليات التمريض بالجامعات الحكومية

- كلية تمريض جامعة الإسكندرية الحد الأدني 66.3% للشعبة العلمية.

- كلية تمريض جامعة عين شمس الحد الأدنى 65.3% للشعبة العلمى.

- كلية التمريض جامعة بنى سويف الحد الأدنى 64.9% للشعبة العلمى.

- كلية التمريض قناة السويس بالإسماعيلية الحد الأدنى 63.7% بشعبة العلمى.

- كلية تمريض جامعة الفيوم الحد الأدنى 62.7% لشعبة العلمى.

- كلية التمريض جامعة حلوان الحد الأدنى 62.6% لشعبة العلمى.