تفاصيل 25 دقيقة رعب لميرفت أمين في حريق المهندسين «فيديو وصور»

«مكان للنجاة» كانت تبحث عنه الفنانة القديرة ميرفت أمين، اليوم، بعد نشوب حريق هائل أتى على محتويات شركة تقع في العقار الذي تقطن به في منطقة المهندسين، بسبب حدوث ماس كهربائي أدى لاشتعال نيران هائلة، التهمت محتويات الشركة، وجعلتها رمادا -كما هو موضح بالصور- وتسبب الحريق أيضا، في وفاة أحد الموظفين مختنقا بالأدخنة المتصاعدة، من العقار رقم 14 بشارع وادي النيل، وهو حادث جعل الفنانة الكبيرة في حالة صدمة من هول ما رأت.

حريق هائل

التحريات والتحقيقات التي جرت حول الحادث، أكدت أن ماسا كهربائيا حدث في أجهزة الحاسب الآلي بالشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان، تسبب في نشوب الحريق، وبدأت ألسنة اللهب في التصاعد مع ازدياد قوة اشتعال النيران، وأبلغ أحد السكان قسم شرطة العجوزة، الذي أبلغ بدوره إدارة الحماية المدنية بالجيزة، التي دفعت بعربات إطفاء وتبريد، وأخرى مزودة بسلم هيدروليكي، تحسبا لإنقاذ أي سكان عالقين قبل أن تحاصرهم النيران، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لفصل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي عن العقار لحين السيطرة على الحريق.

حريق ولجوء للسطح

استمرت النيران قرابة 25 دقيقة، كانت تتعامل معها الحماية المدنية للسيطرة عليها، قبل امتدادها للشقق المجاورة أو الطوابق الأخرى، فيما شعرت الفنانة ميرفت أمين بالنيران في الشركة بالطابق الأسفل، فلجأت إلى سطح العقار مع بعض السكان، وظلّت هناك لدقائق، قبل إخلائها مع البقية، وتأمين نزولهم، أمام أحد العقارات المجاورة، حتى أعلنت الحماية المدنية السيطرة على الحريق بشكل كامل، وجرى إخطار النيابة العامة التي أصدرت عدة قرارات أولها التصريح بدفن جثة الموظف المتوفى، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الحادث، كما انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة وإعداد تقرير حول أسباب الحريق.

حالة صدمة

وطمأن المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة ميرفت أمين، مؤكدا أنها بخير لكنها في حالة صدمة بسبب الحريق.

كما طمأنت الفنانة ميرفت أمين جمهورها في تصريحات خاصة لـ«الوطن» منذ قليل، قائلة إنها بخير، ولم تتعرض لمكروه، مشيرة إلى أن موقع الحريق كان يفصله عن شقتها طابق واحد فقط.

أمن الجيزة

وأعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، أنها تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بذات الشركة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى باقي وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، بينما أسفر الحريق عن وفاة موظف بالشركة، إثر إصابته باختناق.

ماس كهربائي

وحررت أجهزة الأمن محضرا بالحادث، وناقشت مالك الشركة وأحد العاملين بها، واللذين قالا إن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة، التي أصدرت القرارات المتقدمة.