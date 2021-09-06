وفاة طفل صدمته كراكة في أبو النمرس.. والشرطة تتحفظ على السائق

لقى طفل مصرعه، اليوم، في منطقة أبو النمرس، بعد أن صدمه ذراع كراكة، كانت تنفذ أعمال تطهير ترعة المريوطية بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على سائق الكراكة، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

بلاغ للشرطة

وتلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس بلاغا من الأهالي بوفاة طفل، وجرى إخطار العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، حيث بيّنت التحريات التي جرت تحت إشرافه، أن المتوفى يبلغ من العمر 11 عاما، ويعمل بائع مشروب تمر متجولا، ودلّت التحريات أن الوفاة كانت بسبب اصطدام ذراع كراكة به، أثناء تطهيرها ترعة المريوطية من ورد النيل.

سائق الكراكة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على سائق الكراكة، الذي اعترف بارتكاب واقعة صدم الطفل، دون قصد، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرّحت بدفن جثة الطفل المتوفى، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم في الواقعة.

وفاة طفل كرداسة

وفي واقعة مشابهة راح ضحيتها طفل، شهدت كرداسة، في يونيو الماضي، حادث وفاة طفل يبلغ من العمر عامين فقط، إثر سقوطه في «طشت» لغسيل الملابس، في غفلة عن والديه، وتقدم بالبلاغ والد الطفل، وقال إن الطفل سقط في «طشت» في غفلة من أمه التي كانت تقوم بأعمالها المنزلية وقتها.

وكشفت التحريات أنه وأثناء انشغال أم الطفل بنشر الملابس، زحف الطفل في غفلة عنها إلى «الطشت» المليء بالماء وسقط بداخله، ما أدى إلى غرقه، ولم تره أمه إلا وهو جثة هامدة وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي صرّحت بالدفن.