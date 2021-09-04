تعرف على مواد كلية الحقوق 2021 - 2022

تعد كلية الحقوق، واحدة من الكليات التي تستقبل عددا كبيرا من الطلاب كل عام دراسي، نطرا لكونها من الكليات التي يتناسب تنسيقها مع عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، لذا مع بداية كل عام دراسي، وعقب إعلان التنسيق، يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول المواد الخاصة بكل كلية، كي يتطلع الطلاب على المواد التي تتناسب معهم، ومن ثم اختيار الكلية التي يرغبون في الدراسة والالتحاق بها.

وخلال هذه الأيام، يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول مواد كلية الحقوق 2021-2022، حيث يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بكلية الحقوق 2021 - 2022، للإطلاع ومعرفة مواد كلية الحقوق 2021-2022.

لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواد كلية الحقوق 2021 - 2022.

مواد كلية الحقوق 2021 - 2022

جدير بالذكر أن مواد كلية الحقوق للعام الدراسي الأول، تختلف ما بين شعبة عربى، وشعبتى الإنجليزية والفرنسية.

مواد كلية الحقوق 2021-2022 شعبة عربى

يدرس طلاب كلية الحقوق شعبة عربي عددا من المواد، خلال الترم الأول والثانى، وتتمثل تلك المواد فى:

«علم الإجرام والعقاب، اللغة الأجنبية ومصطلحاتها القانونية، المدخل للعلوم القانونية، الاقتصاد، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ونظرياته العامة، المدخل للعلوم القانونية، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، النظم السياسية والقانون الدستوري، القانون الدولي العام، التنظيم الدولي».

مواد كلية الحقوق 2021-2022 شعبة الإنجليزية

«علم الإجرام وعلم العقاب باللغة الإنجليزية، التنظيم الدولي باللغة الإنجليزية، النظم السياسية والمبادئ الدستورية باللغة الإنجليزية، الاقتصاد باللغة الإنجليزية، مقدمة النظام القانوني الأنجلو أمريكي باللغة الإنجليزية، الشريعة الإسلامية، مدخل العلوم القانونية».

بالإضافة إلى: «الأحوال الشخصية لغير المسلمين، اللغة الفرنسية، القانون الدستوري، تاريخ القانون».

مواد كلية الحقوق 2021-2022 شعبة فرنساوي

مدخل القانون المدني، مدخل القانون الدستوري، الاقتصاد، مدخل تاريخ القانون، القانون الدستوري المصري، يدرس باللغة العربية، اللغة القانونية الفرنسية، القانون الدستوري، قانون الأسرة، مؤسسات قضائية، قانون مدني- أشخاص، مدخل قانون أوروبي، قانون إنجليزي، الشريعة الإسلامية، تدرس باللغة العربية، مناهج بحث.