رئيس مركز إسنا يتابع أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بـ«المطاعنة»

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة، المبادرة الرئاسية، تنفيذًا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، مع تذليل أي عقبات تعيق العمل في المشروعات، مع الإسراع في معدلات التنفيذ في كل القطاعات التي سيجري تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب

وخلال جولته، تفقد رئيس مدينة إسنا، أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية وابورات المطاعنة، حيث يجرى العمل بها حاليًا، مع تغيير المواسير القديمة الاسبستوس مواسير PVC ،8 بوصة بطول 4.800كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع أعمال دهان ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، وعمل حليات خرسانية لحماية الأعمدة بالطريق السريع بقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا.

وتفقد «نصير» كذلك، جميع أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون ومجلس قروى الكيمان، حيث يتم العمل به حاليًا، لتقديم أكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين، وأيضا تفقد أعمال إنشاء مبنى إداري وملعب قانوني بمركز شباب طفنيس.

متابعة أعمال تبطين ترعة جانبية الكرنك الشرقية

في سياق آخر، أجرى هاني عادل مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالإنابة، اليوم الاثنين، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع داخل مدينة الأقصر، وشملت جولة مسؤول إدارة التفتيش المالي والإداري، والتي قام بها داخل محافظة الأقصر،.

وتابع، أعمال تنفيذ تبطين ترعة جنابية الكرنك الشرقية حيث تشمل هذه الأعمال رفع المناسيب، وكذلك نزع وتجفيف المياه، وضبط الترعة من جميع الانحاء، فضلًا عن ضبط المناسيب طبقاً للرسومات أو التخطيط، بالإضافة إلى تربة زلطية استبحار الموجود في القطاع، كما تابع استكمال أعمال بناء الدبش واستكمال الأعمال الجارية في هذه الترع.