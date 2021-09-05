«المياه والشرب» بـ الأقصر عن ظهور «ديدان» في المياه: يرقات بعوض

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بـ الأقصر، حقيقة تداول بعض المعلومات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تُفيد بوجود ديدان في مياه الشرب بمنطقة المدامود بمركز الزينية شمال الأقصر، حيث اتخذت إدارة الجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصحي، الإجراءات اللازمة فور وصول الشكاوى، وتبين انحسار الشكوى في منطقتين فقط هما «نجع الحمادين وصعايدة المدامود»، وتم التحرك لفحص الشكوى وعلاج المشكلة.

إجراءات عاجلة لفحص شكاوى وجود «ديدان» في المياه

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان رسمي، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات، منها فحص خطوط شبكات مياه الشرب بهدف ضمان عدم وجود تسربات تؤدي إلى تلك المشكلة، مع قيام مسئولي الشبكات داخل الشركة بإجراء عملية غسيل شامل للشبكات منذ بداية وصول الشكوى وحتى صباح الغد، مع مراجعة عمليات تنقية المياه بالمحطات من قبل مسئول الجودة بالشركة في معمل بالصعايدة.

كما أعلنت الشركة عن إجراء عمليات الفحص الميكروسكوبي لطرود مصادر تغذية منطقة الخدمة بمحطة الصعايدة أو محطة الترشيح الطبيعي بالصعايدة، مع استمرار فحص الخزانات الموجودة بالمحطة، حيث تأكد للشركة من خلال الفحص سلامة ومطابقة المياه، كما تم أخذ عينات من شبكات المياه، وكذلك إجراء فحص ميكروسكوبي لها، حيث تبين وجود يرقات البعوض في العينات التي تم رفعها.

خزانات غير مستغلة سبب يرقات البعوض

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب بالأقصر، إن ظهور يرقات البعوض في المياه من خلال نتائج عينات الشبكات، بسبب وجود خزانات مياه بها مياه راكدة ليست مستغلة، وبسبب ظروف فيروس كورونا نتج عنها تلف في المحابس داخل خزانات المدارس والمساجد، مما تسبب في حدوث المشكلة وظهور اليرقات، مؤكدة على قيام الشركة بإغلاق وصلات المياه بالخزانات غير المستغلة في المدارس والمساجد، مع البدء في تطهيرها قبل بداية العام الدراسي الجديد.

«المياه الشرب» تُشدد على أعمال الغسيل والتطهير بشبكات المياه

وتابعت، «كما تم التنبيه على الأهالي بالمنطقة المتضررة، بضرورة إجراء أعمال غسيل وتطهير الخزانات المتواجدة داخل المنازل، وضرورة الاستعانة بخبرات قسم التطوير بالشركة، مع استمرار حملات التوعية التي تقوم بها الشركة القابضة للمواطنين بضرورة نظافة الخزنات داخل المنازل، واستمرار إجراء عمليات الغسيل بشبكات المدامود، واستمرار رفع العينات من شبكات المياه والتي أظهرت مطابقة المياه للمواصفات والمعايير التي جاءت في الشكوى المقدمة».