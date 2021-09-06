«بيطري المنصورة» الأعلى في تنسيق المرحلة الثانية 2021

تفوقت كلية طب بيطري المنصورة، على جميع كليات ومعاهد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية الأولى، وجاءت في مقدمة تنسيق الكليات والمعاهد، الذي أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجته اليوم الاثنين، وذلك بمجموع درجات 359 درجة، لتكون الأعلى على الإطلاق في المرحلة الثانية، وهو ما حققته كلية طب المنصورة، التي كانت الأعلى في تنسيق المرحلة الأولى، لتثبت كليات جامعة المنصورة أنها الأعلى في تنسيق كليات الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الجامعات الأهلية.

تميز وعراقة طب بيطري المنصورة

وتعتبر كلية الطب البيطري جامعة المنصورة من الكليات المميزة في مصر، لما لها من تاريخ علمي وسمعة طبية في مصر والخارج، لما قدمته من أبحاث علمية جعلتها في المقدمة منذ إنشائها، حيث بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1995/ 1996، داخل حرم جامعة المنصورة، وهي في مكان متوسط بين كلية الهندسة وكلية الطب وكلية طب الأسنان.

برامج وأقسام طب بيطري المنصورة

وتتميز كلية طب بيطري المنصورة بتنوع أقسامها العليمة والتي تضم كافة أنواع العلم المتخصصة في الطب البيطري، وهو ما يتيح للطالب التخصص في المجال الذي يرغب التخصص بهن علاوة علي أن بها 5 برامج نوعية يعملون بنظام الساعات المعتمدة، في تخصصات فريدة من نوعها والتي تسعي الكلية كل عام أن تتوسع في مثل تلك النوعية من البرامج والتي تعطي لطلابها تميز أكبر عن أقرانهم في الجامعات الأخرى.

ويوجد بالكلية 19 قسم وهم: «التشريح، الخلية والأنسجة، الفسيولوجيا، الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية، الباثولوجيا، الباثولوجيا الإكلينيكية، الطفيليات، الفيروسات، البكتريا والفطريات والمناعة، الأدوية، الطب الشرعي والسموم والاجراءات البيطرية، الصحة والأمراض المشتركة، التغذية وأمراض سوء التغذية، الرقابة الصحية على الأغذية، أمراض الباطنة والأمراض المعدية والأسماك، أمراض الدواجن، الجراحة والتخدير والأشعة، التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية».

ويمكن للطالب الذي يرغب في التعلم بنظام الساعات المعتمدة الاختيار بين 5 برامج نوعية وهم: «تميز صحة وسلامة الغذاء، تميز الحيوانات الأليفة، تميز طب ورعاية الطيور والأرانب، تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية».

خطوات الالتحاق بالكلية

وتبدأ الكلية في استقبال الطلاب الذين تم قبلوهم بها فور وصول كشوف بأسماء الطلاب من المجلس الأعلى للجامعات، ليبدأ الطالب في إجراء الكشف الطبي وتقديم كافة الأوراق المطلوب للالتحاق بالكلية من استمارة النجاح في الثانية العامة والصور الشخصية وصورة بطاقة الرقم القومي، وإجراء الكشف الطبي، وأخذ لقاح كورونا.