طب بيطري المنصورة.. 26 عاما من التميز وفرصة لطلاب المرحلة الثانية

فرصة كبيرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية بالثانوية العامة 2021 شعبة علمي علوم، في كلية طب بيطري المنصورة، والتي تعتبر من أهم كليات الطب البيطري في مصر لما تتمتع به من سمعة عالمية نتيجة لأبحاث أعضاء هيئة التدريس في كافة مجالات الطب البيطري والذين حققوا لجامعة المنصورة مكانة علمية في هذا الشأن من الناحية التعليمية والبحثية والمجتمعية للمشاركة في استكمال رؤية الجامعة علاوة على تعاونها الإفريقي مع عدد من الجامعات الأخرى.

وتقع كلية الطب البيطري داخل الحرم الجامعي بجامعة المنصورة، ويمكن الوصول إليها من خلال الدخول من البوابة الرئيسية «بوابة الجمهورية» حيث تقع خلف كلية الهندسة، أو من بوابة كلية الطب.

جرى إنشاء كلية الطب البيطري جامعة المنصورة منذ العام الجامعي 1995/1996 لمواكبة التطور العالمي في التعليم البيطري ووضعت نظاما قادرا علي تخريج أطباء بيطريين أكفاء يمكنهم ممارسة مسار مهني ناجح ومحترف وقادر علي اختراق سوق العمل والمنافسة المحلية والاقليمية ودعم البحوث العلمية والمهنية وتطويعها لمعالجة التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والتحديات الصحية في المجتمع بالمشاركة مع المؤسسات الأخرى.

أقسام كلية طب بيطري المنصورة

ويوجد بكلية طب بيطري المنصورة 19 قسما علميا وهي:

قسم التشريح

قسم الخلية والأنسجة

قسم الفسيولوجيا

قسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية

قسم الباثولوجيا

قسم الباثولوجيا الإكلينيكية

قسم الطفيليات

قسم الفيروسات

قسم البكتريا والفطريات والمناعة

قسم الأدوية

قسم الطب الشرعي والسموم والاجراءات البيطرية

قسم الصحة والأمراض المشتركة

قسم التغذية وأمراض سوء التغذية

قسم الرقابة الصحية على الأغذية

قسم أمراض الباطنة والأمراض المعدية والأسماك

قسم أمراض الدواجن

قسم الجراحة والتخدير والأشعة

قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي

قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية

البرامج النوعية بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة

كما يوجد في كلية الطب البيطري، 5 برامج نوعية بنظام الساعات المعتمدة وهي:

1- تميز صحة وسلامة الغذاء

2- تميز الحيوانات الأليفة

3- تميز طب ورعاية الطيور والأرانب

4- تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية

5- المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية