كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والسيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، رئيس قطاع المعاهد بالوزارة، والدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى إعلان نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2021 علمي علوم، والإعلان عن الحدود الدنيا لكليات القطاع العلمي والأدبي لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021.

تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2021 علمي علوم: 84.87%

وعن نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2021 «علمي علوم»، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لـ كلية اقتصاد وعلوم سياسية، هو 348 درجة بنسبة 84.87 %، موضحة أن الحد الأدنى لها انخفض عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 7% إلى 10%، وأن التغير في نتائج الحدود الدنيا للكليات العام الجاري اختلف عن العام الماضي نتيجة للمتغيرات التي حدثت على نتيجة الثانوية العامة 2021.

تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2021 علمي علوم: بدء التقدم الأسبوع المقبل

وعن إجراءات التقدم بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2021 علمي علوم، وغيرها من كليات جامعة القاهرة والجامعات المصرية، تبدأ الكليات المخلتفة بدءا من الأسبوع المقبل الاستعداد لاستقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة بعد إرسال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للكشوف النهائية للطلاب المقبولين بالمرحلتين الأولى والثانية وبعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، وشددت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، ووضع خطة كبيرة لإجراء عمليات التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية والمجلس الأعلى للجامعات.