خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة دراية بالمنيا

حددت جامعة دراية في المنيا، الخطوات التي يتم اتباعها للالتحاق بإحدي كلياتها التي يرغب الطالب في الالتحاق بها «كرغبة أولى»، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية (من هنا).

خطوات تسجيل اللالتحاق بكليات جامعة دراية بالمنيا

1- بعد الدخول على الموقع يقوم الطالب بالضغط علي زر "تسجيل الدخول"، ويتم إدخال الرقم القومي في خانة "اسم المستخدم"، ويتم إدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة "كلمة المرور".

2- يتم طلب بريد إلكتروني من الطالب، وسوف يقوم النظام بإرسال "رقم تأكيد" لنفس البريد الإلكتروني، ويتم إعادة إدخاله على الموقع مرة أخرى.

3-عند مرحلة الدفع – يجب تسجيل رقم هاتف محمول للطالب، ويقوم الطالب بالضغط على زر "الدفع"، ويجد رسالة تقول: (يمكنك الآن السداد من خلال خدمة فوري، أو من خلال بطاقة ائتمانية).

4- يجب التأكد بعد عملية الدفع من تحول الزر (من كلمة الدفع إلى كلمة حفظ)، والضغط عليه بعد ذلك لحفظ البيانات.

5-بعد تسجيل كافة البيانات يدخل الطالب على "تسجيل رغبات الالتحاق".

6-اختر الكلية التي تود الالتحاق بها، مثال: "الصيدلة" – ومن قائمة الجامعات، اختر كلية الصيدلة جامعة دراية. .... وهكذا باقي الكليات.

7-يجب التأكد من الضغط على زر الحفظ؛ للتأكد من تسجيل كافة الرغبات، وبحد أقصى 25 رغبة فقط.

8- يمكنك اختيار أكثر من رغبة داخل جامعة دراية "الصيدلة – إدارة الأعمال – العلاج الطبيعي – طب الفم والأسنان".

مد فترة تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالجامعات

وقررت وزارة التعليم العالي مد فترة استقبال رغبات الطلاب على الموقع، حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر، إلى الساعة الثانية بعد الظهر الجامعات الأهلية والخاصة.

جامعة دراية تقدم خدمات دعم فني للمتقدمين

وأعلنت جامعة دراية بالمنيا عن تقديم خدمة الدعم الفني للتقدم على موقع الوزارة بمقرها "بالمنيا الجديدة – ميدان دراية" في معمل مجهز، وموظفين يتمتعون بخبرة كافية في هذا المجال، كل أيام الأسبوع، من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 4 عصرًا، عدا يوم الجمعة.