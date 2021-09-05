أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-9-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر، لتحافظ بذلك على نفس القيمة السعرية منذ 5 أسابيع مضت، وسط توقعات من الغرفة التجارية بارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، بالسوق المحلية، وفقا للغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن استقرت في السوق المحلية بسبب زيادة المعروض، وإن السعر الموجود حاليًا هو السعر العادل للدواجن، لكن المربين والتجار خسروا كثيرًا خلال الفترة الماضية حيث كانت تباع بأقل من سعر التكلفة، متوقعًا ارتفاع أسعار الدواجن بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة حتى يعوض التجار والمربين خسائرهم.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح ما بين 23 و24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح من 26 إلى 28 جنيهًا، مضيفًا أن الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما سجل الساسو نحو 32 جنيهًا للكيلو، والأمهات سجل الكيلو نحو 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ما بين 42 إلى 45 جنيهًا، بينما وصلت كرتونة البيض البلدي لنحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

بلغ السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.