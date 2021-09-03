أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-9-2021 في مصر

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث بشكل يومي عن أسعار الدواجن والتي تعد الوجبة الأساسية على المائدة المصرية، والتي سجلت استقرارا دون تغيير على مدار الأيام الماضية، حيث تراوحت أسعار الدواجن ما بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات الغرفة التجارية بالقاهرة للثروة الداجنة بارتفاع الأسعار بشكل طفيف خلال الفترة القادمة.

وفي هذا السياق، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021، بالسوق المحلي، وفق لما أعلنه الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

قال «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ «الوطن» إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح ما بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح من 26 إلى 28 جنيهًا.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 21 جنيهًا من المزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 25 جنيهًا.

كما استقر سعر البلدي عند سعر 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما الساسو سجل نحو 32 جنيهًا للكيلو، والأمهات سجل الكيلو نحو 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ما بين 42 إلى 45 جنيهًا، بينما وصلت كرتونة البيض البلدي لنحو 50 جنيهًا، وتتباين الأسعار من مكان لآخر بضع جنيهات.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم، وفق لما حدده عبدالعزيز السيد، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

بلغ سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، أما السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.