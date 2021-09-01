أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1-9-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن في السوق المحلي، بسبب توافر المعروض، حيث تراوحت أسعار الدواجن ما بين 26 إلي 28 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات الغرفة التجارية بالقاهرة لثروة الداجنة بارتفاع الأسعار بشكل طفيف خلال الفترة القادمة، حتى يتمكن من المربين وأًحاب المزارع من تعويض الخسائر التي عانوا منها منذ بداية العام.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في المجال الاقتصادي، تستعرض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، بالسوق المحلي، وتوقعات المستقبل لبورصة الدواجن، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال الدكتور سيد عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد استقرت الأسعار حيث تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتباع في الأسواق 26 إلى 28 جنيهًا، متوقعًا أن يحدث ارتفاع طفيف خلال الفترة القادمة، حتى يتمكن المربين والتجار من تعويض الخسائر التي مروا بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء كان يباع بنحو 21 جنيهًا من المزرعة، في حين كانت التكلفة الفعلية وصلت لنحو 25 جنيهًا، فضلا عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والرعاية الطبية للطيور، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.

وعن أسعار الدواجن البلدي فقد استقرت عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك، بينما الساسو سجل نحو 32 جنيهًا، والأمهات نحو 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ولم تتغير أسعار البيض أيضا، حيث سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ما بين 42 إلي 45 جنيهًا، بينما وصل كرتونة البيض البلدي نحو 50 جنيهًا، وتختلف الأسعار بضع جنيهات من مكان لآخر حسب تكلفة النقل.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد اليوم، لنحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وثبت سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، أما السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه.