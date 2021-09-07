39 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الأولى لتنسيق الأزهر 2021

أعلنت جامعة الأزهر، غلق باب تسجيل الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر 2021، أمام الطلاب الناجحين في الدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، مؤكدة أن تم غلق باب التسجيل أمام طلاب المرحلة الأولى والبالغ عددهم 47 ألف طالب.

المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الأزهر

وأكدت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: أن عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر حتى غلق باب التقديم في المرحلة الأولى بلغ 39 ألف طالب فقط من إجمالي 47 ألفا.

وأضاف: «يجرى فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق جامعة الأزهر، على مرحلتين، الأولى للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية، والمرحلة الثانية يتم فتحها أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية».

المتخلفون عن المرحلة الأولى في تنسيق جامعة الأزهر

وتابعت: «أما عن الطلاب الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى سيتم السماح لهم بالتسجيل مرة أخرى مع المرحلة الثانية، والتي سيتم الإعلان عن موعدها بعد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية».

وذكر الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر 2021، تأتي منخفضة بمقدار 2 أو 3 % على التقريب، عن العام الماضي، وسيصل الحد الأدنى لدخول كليات الطب إلى 95% أما كليات الهندسة فسيصل الحد الأدنى فيها إلى 90%، ويأتي بينها كليات طب الأسنان والصيدلة.

انطلاق حملات التطعيم ضد كورونا بجامعة الأزهر

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم بدء حملات التطعيم بداية من يوم السبت المقبل 11 سبتمبر 2021م بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، مؤكدا أنه تم وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاطًا في الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

تطعيم كورونا لكليات البنات بالأزهر

وأشار إلى أنه تقرر وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.