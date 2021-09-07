مأساة «منة» و«لمياء».. جمعتهما القرابة والصداقة والموت «فيديو»

أقل من 7 أيام، حتى لحقت «لمياء» صاحبة الـ23 عامًا، بابنة عمها وصديقة عمرها «منة» التي غرقت في مياه نهر النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، حزنًا عليها لشدة تعلقهما ببعضهما، جمعتهما الفرحة قبل الموت، الأولى توفيت بعد زواجها بـ5 شهور، والثانية عقب خطبتها من شقيق الأولى.

صورة لمياء

حكاية حلم تحول لحقيقة.. «منة» تنادي «لمياء» في المنام: «تعالي لي مستنياكي»

«هامشي مع منة بتجيلي في المنام تناديني.. بتقولي عايزاني» كانت هذه آخر كلمات «لمياء معوض رجب»، صاحبة الـ23 عاما، ابنة قرية أطواب بمحافظة بني سويف، قبل وفاتها بالأمس الاثنين، حزنًا على ابنة عمها «منة حسين رجب»، الغارقة في نهر النيل منذ أسبوع ولم يتم العثور على جثتها إلى الآن، الأمر الذي زاد من حزن الأسرة ليصبح الحزن حزنين على فراق اثنتين من العائلة، حسبما أكد حسين معوض رجب، شقيق «لمياء» قائلا: «شقيقتى حلمت بمنة بعد وفاتها وأنها مسكت يدها فى الحلم وأعطتها جنيهين وقالت لها أنا مستنياكى وفعلا أختى قامت من النوم وسألتنى هل منة خرجت من النيل قلت لها لسه وحكت لى على الحلم وتركتها وذهبت إلى النيل فى المكان الذى سقطت فيه وجاء لى تليفون من شقيقى يقول لي أختك ماتت».

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الحزن يتمكن من «لمياء» لتفارق الحياة وتلحق بـ«منة»

«كانوا بيقعدوا مع بعض طول الوقت الإثنين متربيين في بيت واحد وشقيق لمياء كان خاطب أخو منة، سلو عيلتنا بنتجوز من بعض، والله الإثنين كانت روحهم واحدة» حكايات وروايات كثيرة ترويها أسرة «لمياء» عن مدى تعلقها بـ«منة»، حيث يقول خالهما «بعد غرق منة في نهر النيل تأثرت لمياء بذلك جدا، ومع عدم العثور على الجثة، بدأ الحزن يتمكن منها، حتى أصبحت تحلم بها أثناء خلودها للنوم، وبعد يومين ظهر التعب عليها وامتنعت عن الأكل ثم علقنا لها محاليل من قبل طبيب خاص، وذهبنا بها بعد ذلك إلى المستشفى ثم توفيت».

خالة «لمياء»: تزوجت منذ 5 شهور وكانت روحها متعلقة بـ«منة»

وأضافت خالة الفتاة المتوفاة، أن «لمياء، متزوجة منذ 5 أشهر، وكانت تربطها بـ منة، علاقة أخوة وصداقة وحب فوق الوصف، وآخر 24 ساعة قبل وفاتها كانت حالتها صعبة وكنت بجوارها، وكنت أحاول إقناعها لتناول الأكل وكانت ترفض وتقول أنا عايزة منة عايز أروحلها هي بتجيني في المنام ليه مطلعتش من النيل إلى الآن، حتى فارقت الحياة ليلة أمس».

أسبوع كامل من البحث عن جثمان «منة» في مياه النيل دون جدوى

وواصلت قوات المسطحات المائية وأسرة الطالبة الغارقة البحث عن جثمانها بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين على مدار سبعة أيام كاملة، وتبين بحسب أسرة «منة»، أنه أثناء عودة ابنتهم الطالبة من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل، ولم تتمكن من الخروج وغرقت في المياه، وإلى الآن لم يتم العثور عليها.

صورة منة

تفاصيل حادث غرق «منة» في نهر النيل ببني سويف

وتعود الواقعة إلى مساء الثلاثاء الماضي، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بورود بلاغ بغرق طالبة تُدعى «منة حسين رجب»، في مياه النيل بمدينة الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه لم يظهر أي أثر لجثمان الطالبة الغارقة إلى الآن.