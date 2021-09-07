صرف وصيانة ومياه شرب.. «حياة كريمة» تعلن نسب تنفيذ مشروعات بني سويف (صور)

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر مستجدات أعمال المبادرة الرئاسية بمحافظة بنى سويف، ففي مركز «ببا»، يستمر العمل في مدّ وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية غياضة الشرقية الذي تمّ إنجازه بنسبة 80%، إضافة لتوسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية بقرية جزيرة ببا بنسبة إنجاز 38٪، وتوسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة «عبدالله محمد مبروك» الابتدائية بقرية جزيرة «ببا» بنسبة إنجاز 36٪.

خدمات بالوحدة المحلية بقرية جزيرة «ببا»

كما يجري إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية جزيرة ببا بنسبة إنجاز 25%، وإحلال وتجديد الكوبري البحري الذي يربط بين الشرق والغرب على ترعة الشراهنة بطول 10م وعرض 9م بقرية كفر ناصر بنسبة إنجاز 17%، ومدّ وتدعيم شبكات المياة بقرية جزيرة ببا بنسبة إنجاز 4%، والوحدة المحلية لقرية الحمام، وجار الأعمال في الآتي:

- إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية الحمام.

- وصول مشروع الصرف الصحي بقرية الحمام بنسبة إنجاز 25%.

- مدّ وتدعيم شبكات المياه بقرية الحمام بنسبة إنجاز 5%.

- مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة التابعة لقرية الحمام بنسبة إنجاز.

- مشروع مدّ وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية بني خليفة بنسبة إنجاز 5%.

- مد وتدعيم شبكات المياه بقرية الحرجة بطول 1700م وتم التنفيذ بنسبة إنجاز 100%.

- مدّ وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية المنصورة بنسبة إنجاز 3%.

- توصيل الصرف الصحي بقرية غيط البحاري.

- مشروع تبطين ترعة أبو صير بطول 300 متر.

وفي الوحدة المحلية لقرية «سدس» جار العمل في المشروعات الآتية:-

- مشروع صيانة وترميم المباني القديمة بمدرسة عبدالستار الفقاعي للتعليم الأساسي بقرية الفقاعي بنسبة إنجاز 100%.

- مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة عبدالستار الفقاعي للتعليم الأساسي بقرية الفقاعي نسبة التنفيذ 99%.

- تبطين ترعة أبو قنديل بقرية بني عقية نسبة التنفيذ 95%.

- تبطين ترعة الشراهنة المارة بقرى الفقاعي وكفر جمعة نسبة التنفيذ 92%.

- صيانة وترميم المبنى القديم بمدرسة بني عقبة للتعليم الأساسي بقرية بني عقبة نسبة التنفيذ 65%.

- إنشاء جناح جديد بمدرسة كفر جمعة للتعليم الأساسي بقرية كفر جمعة نسبة التنفيذ 60%.

- إنشاء جناح جديد بمدرسة بني عقبة للتعليم الأساسي بقرية بني عقبة نسبة التنفيذ 45%.

- إحلال وتجديد خطوط المياه بقرية سدس نسبة التنفيذ 45%.

- إنشاء مجمع خدمات بقرية سدس نسبة التنفيذ 30%.

- مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة منية الجيد بقرية منية الجيد نسبة التنفيذ 10%.

وتتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.