«حياة كريمة» تغير مسيرة فتيات شربين في الدقهلية «فيديو»

عرض برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الاثنين، تقريرًا عن مشروعات مبادرة حياة كريمة في منطقة «شربين» بمحافظة الدقهلية.

الهدف تدريب فتيات شربين

وقالت إيمان وديع، مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب في المبادرة، إنهم وفروا وحدة متنقلة لتعليم الحياكة، لتدريب شباب الخريجين، لافتة إلى أنهم يستهدفون الخريجين في شربين من سن 18 سنة إلى 40 سنة، والتدريب مجاني، ويوفرون لهم كل المواد الخام، والماكينات التي يحتاجونها في بدء العمل.

وقالت إحدى المدربات ضمن المشروع، إنهم علموا المتدربين خلال 15 يومًا كل الأساسيات التي يحتاجونها لبدء العمل في الحياكة، وإنتاج منتج خاص بهم، والمتدربون متجاوبون جدًا، وتعلموا تفصيل العديد من الموديلات.

وأشار التقرير، إلى أنه يشرف على تدريب الفتيات مدربات من وزارة التضامن، لتدريبهن على مهنة الحياكة، وكيفية البدء في مشروع خاص يساعدهن على نفقات المعيشة.

آراء المتدربات

وقالت إحدى المتدربات: «أنا كانت عندي موهبة الخياطة، لكن معرفش أخد المقاسات كويس، وأظبط الشغل، ولكن لما جيت هنا اتعلمت، وأنا نفسي أفتح مشغل وأشغل بنات كتير محتاجة للشغل ونفسي أعمل معارض، وأعرض شغلي فيها وفي المحلات».

وأوضحت متدربة أخرى: «أنا اتعلمت بطريقة سهلة، وهفتح مشروع وأساعد نفسي وحياتي ولو قدامي شغل في أي مصنع هشتغل، واتعلمت صيانة الماكينة في حال عطلها، واتعلمت طريقة التعامل معها».

يذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم العديد من الخدمات الأساسية والمهمة إلى سكان الريف والقرى الأكثر فقرًا، ومنها البنية التحتية، وأيضًا خدمات التعليم والصحة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر إلى السيدات في القرى التي تعمل فيها المبادرة.