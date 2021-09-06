حسن المستكاوي: حسام البدري فرط في حق المنتخب ووقع في أخطاء كثيرة

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة الكابتن حسام البدري، مؤكدًا أنه قرار مستحق وضروري وحاسم.

وأوضح: «ليس فقط بسبب أخر مبارايتين، لكن من أجل كافة المباريات السابقة، حيث خضنا 10 مباريات بينها لقاء ودي واحد، والأداء في كافة هذه المباريات لم يكن على المستوى المطلوب».

المستكاوي: المنتخب لم يقدم الأداء المطلوب

أضاف «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الإثنين، أن حتى المباريات التي خاضها المنتخب المصري خلال تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، لم يقدم خلالها المنتخب الأداء المطلوب.

وتابع الناقد الرياضي: «للأسف كابتن حسام البدري فرط في حق نفسه وفي حق المنتخب، وتغاضى عن أشياء لم يكن من المفترض ان يتغاضى عنها».

الناقد الرياضي: حسام البدري وقع في أخطاء كثيرة

عن الأخطاء التي وقع فيها حسام البدري حتى تتم إقالته، أوضح «المستكاوي» أنها كثيرة ومتعددة ومن بينها: «معملش ماتشات خالص ومنتخبات مثل الجزائر والكاميرون وهي منتخبات إقليمية وليست دولية خاضت مباريات ودية كثيرة خلال الفترة الماضية، وهو لم يفعل ذلك بل رضخ لاتحاد الكرة، حيث أنه طلب منه عقد مباريات وقيل له وقتها أن الدوري الـأن شغال ومش مفروض ننشغل في مباريات ودية ولهذه الاسباب كان لزامًا عليه من دافع المسؤولية ان يصر على طلباته وألا يرضخ للاتحاد».

الناقد الرياضي: إجهاد اللاعبين كان سببا في سوء الأداء

أشار «المستكاوي» إلى أن حالة الإجهاد الكبيرة التي عاني منها لاعبي المنتخب أيضا ساهمت في هذا الأداء الهزيل الذي قدمه المنتخب بتصفيات كأس العالم حتى الآن، كاشفًا أيضًا أن ما زاد الأمر سوءً كان فشل المدير الفني السابق للمنتخب في التعامل بشكل جيد مع اللاعبين إلى جانب سوء إدارته للمباريات.