إصابة 13 مواطنا في حادثي تصادم بأسيوط ومطروح

أصيب 13 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة شرق مدينة مرسى مطروح على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وانقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين ، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام 9 مصابين وهم «مروة عادل زكي، 5 ، آمن محمود محمد، شهرين ونصف، مالك محمود محمد، 6 سنوات، البراء محمود محمد، 5 سنوات، محمود محمد رفعت الفار، 33 سنة، رفعت فتحي الفار، رغدة عباس عبدالله، 43 سنة، عايد محمد أحمد، 70 سنة، وأحمد فتحي الفار، 10 سنوات»، وجرى غخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة.

استكمال الفحوصات للمصابين بحادث طريق مطروح

ويستكمل الفريق الطبى بقسم الطوارىء بمستشفى مطروح العام الفحوصات الطبية للمصابين، وتقديم العلاج اللازم لهم، فيما يجري ضباط مباحث قسم شرطة مطروح فحصا للحادث، للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه ورفع تقرير للنيابة.

من جهة أخرى، أصيب أربعة أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط، اسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقل فريق من قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة «إمام خلف محمد،47 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، وهيثم محمد عبدالله، 27 سنة مقيم بمحافظة سوهاج»، وجرى نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين بكدمات وجروح ورفضوا الانتقال إلى المستشفى.