عقب إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الكليات بالمرحلة الثانية، شهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة حول نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2021 على مستوى الجمهورية، وذلك من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة، الراغبون فى الالتحاق بكليات الزراعة المتاحة على مستوى الجمهورية، خاصة الشعبة العلمية، حيث لا تتوافر كليات الزراعة للشعبة الأدبية في هذه المرحلة.

نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2021 على مستوى الجمهورية

وتعد كليات الزراعة واحدة من الكليات، التي تشهد إقبالا كبيرا كل عام، من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة، المهتمين بدراسة العلوم الزراعية، وكل ما يخص أعمال الزراعة.

ومنذ قليل أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للكليات، وذلك في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الزراعة 2021 على مستوى الجمهورية، وفقا لما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

الحد الأدنى للعلمي في تنسيق كلية الزراعة 2021 على مستوى الجمهورية

زراعة المنصورة: 308 درجات.

زراعة القاهرة: 305 درجات.

زراعة دمياط: 301 درجة.

زراعة الإسكندرية: 301 درجة.

زراعة عين شمس: 296 درجة.

زراعة طنطا: 293 درجة.

زراعة الإسكندرية بسابا باشا: 291 درجة.

زراعة الزقازيق: 290 درجة.

زراعة كفر الشيخ: 287 درجة.

زراعة المنوفية بشبين الكوم: 285 درجة.

زراعة جنوب الوادي: 283 درجة.

زراعة سوهاج: 283 درجة.

زراعة بنها بمشتهر: 283 درجة.

زراعة وموارد طبيعية أسوان: 282 درجة.

زراعة الفيوم: 280 درجة.

زراعة المنيا: 278 درجة.

زراعة بني سويف: 278 درجة.

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية: 277 درجة.

زراعة الوادي الجديد: 277 درجة.

زراعة مطروح بفوكة: 276 درجة.

زراعة أسيوط: 276 درجة.

زراعة الإسكندرية رياضة: 274 درجة.

زراعة القاهرة رياضة: 273 درجة.

زراعة عين شمس رياضة: 270 درجة.

زراعة دمياط رياضة: 264 درجة.

زراعة كفر الشيخ رياضة: 263 درجة.

زراعة المنصورة رياضة: 262 درجة.

زراعة الزقازيق رياضة: 257 درجة.