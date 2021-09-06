نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 لكليات ومعاهد الدقهلية
كتب:
صالح رمضان
09:04 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
وزير التعليم العالي
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة، ومن بينها كليات جامعة المنصورة، والتي جاءت على رأس الكليات من حيث درجات القبول بها، وكذلك نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد الخاصة في محافظة الدقهلية
نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2021 علمي
طب بيطري المنصورة 359
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356
هندسة المنصورة 355
تمريض المنصورة 339
علوم المنصورة 339
تربية المنصورة 323
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320
تجارة المنصورة 316
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 308
زراعة المنصورة 308
معهد فني صحى رياضه المنصورة 307
تربية طفولة مبكرة المنصورة 295
فنون جميلة (فنون) المنصورة 292.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 288
علوم المنصورة رياضة 286
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 275
آداب المنصورة 273
تربية نوعية المنصورة 265
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 265
تربية المنصورة رياضة 263
زراعة المنصورة رياضة 262
نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2021 «أدبي»
تربية المنصورة 312
فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
تربية طفولة مبكرة المنصورة 294
تجارة المنصورة 292
آداب المنصورة 289
تربية نوعية المنصورة 272
آداب انتساب موجه المنصورة 271
تجارة انتساب موجه المنصورة 269
تربية رياضية بنين المنصورة 265
حقوق المنصورة 259
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 254
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 254
حقوق انتساب موجه المنصورة 251