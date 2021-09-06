نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 لكليات ومعاهد الدقهلية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب الثانوية العامة، ومن بينها كليات جامعة المنصورة، والتي جاءت على رأس الكليات من حيث درجات القبول بها، وكذلك نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد الخاصة في محافظة الدقهلية

نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2021 علمي

طب بيطري المنصورة 359

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356

هندسة المنصورة 355

تمريض المنصورة 339

علوم المنصورة 339

تربية المنصورة 323

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320

تجارة المنصورة 316

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 308

زراعة المنصورة 308

معهد فني صحى رياضه المنصورة 307

تربية طفولة مبكرة المنصورة 295

فنون جميلة (فنون) المنصورة 292.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 288

علوم المنصورة رياضة 286

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 275

آداب المنصورة 273

تربية نوعية المنصورة 265

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 265

تربية المنصورة رياضة 263

زراعة المنصورة رياضة 262

نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2021 «أدبي»

تربية المنصورة 312

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

تجارة المنصورة 292

آداب المنصورة 289

تربية نوعية المنصورة 272

آداب انتساب موجه المنصورة 271

تجارة انتساب موجه المنصورة 269

تربية رياضية بنين المنصورة 265

حقوق المنصورة 259

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 254

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 254

حقوق انتساب موجه المنصورة 251