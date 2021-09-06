أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات للعام 2021 في جميع المحافظات، من تنسيق الثانوية العامة، وذلك لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على مجموع 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.07% فأكثر، وطلاب الشعبة الأدبية، الحاصلين على 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية 58.04% فأكثر.

ويمكن للطلاب التعرف علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 في جميع المحافظات بالدرجات، في القاهرة الكبرى «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، ومحافظات الوجه البحري «الدقهلية، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، البحيرة»، وكذلك محافظات الصعيد « بني سويف، سوهاج، البحر الأحمر، أسيوط، قنا، المنيا، أسوان، الأقصر»، ومحافظات الإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد، بالإضافة إلى محافظات القناة «الإسماعيلية، بورسعيد، السويس»، خلال السطور التالية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة العلمية في جميع المحافظات بالدرجات

طب بيطري المنصورة 359

طب بيطري الزقازيق 358

طب بيطري سوهاج 358

طب بيطري كفر الشيخ 358

طب بيطري جنوب الوادي 357

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 357

طب بيطري المنيا 357

طب بيطري المنوفية 357

طب بيطري الإسكندرية 357

طب بيطري دمنهور 357

هندسة القاهرة 356

طب بيطري القاهرة 356

طب بيطري أسيوط 356

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356

حاسبات ومعلومات قنا علوم 356

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5

طب بيطري بنها 355

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355

هندسة المنصورة 355

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354

طب بيطري أسوان 354

هندسة دمياط 354

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354

طب بيطري بني سويف 353

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353

طب بيطري مدينة السادات 353

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 353

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353

طب بيطري العريش 352

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352

طب بيطري مطروح 352

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 351

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351

طب بيطري الوادي الجديد 351

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 351

ألسن كفر الشيخ 351

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350

حاسبات و معلومات العريش علوم 350

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350

حاسبات ومعلومات السويس علوم 349

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349

هندسة عين شمس 349

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 348

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347

هندسة الإسكندرية 347

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346

هندسة طنطا 344

علوم سوهاج 344

علوم دمنهور 343

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 343

هندسة كفر الشيخ 342

علوم كفر الشيخ 342

هندسة الزقازيق 341

سياسة واقتصاد السويس 341

علوم جنوب الوادي 341

علوم القاهرة 340

علوم الإسكندرية 340

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340

علوم الزقازيق 340

معهد فني صحى طنطا 340

هندسة المنوفية بشبين الكوم 340

ألسن عين شمس 339

سياسة واقتصاد بني سويف 339

تمريض المنصورة 339

علوم المنصورة 339

هندسة بور سعيد 338

علوم أسيوط 338

تمريض طنطا 338

ألسن الفيوم 338

معهد فني صحى المنصوره 338

معهد فني صحى الزقازيق 337

ألسن بني سويف 337

علوم طنطا 337

ألسن الأقصر 337

هندسة حلوان 336

علوم عين شمس 336

علوم بنها 336

علوم المنيا 336

ألسن أسوان 336

تمريض بور سعيد 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 335

ألسن المنيا 335

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335

هندسة بنها 335

علوم المنوفية بشبين الكوم 335

علوم الفيوم 334

هندسة السويس 334

علوم بني سويف 334

علوم أسوان 334

ألسن سوهاج 334

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334

علوم دمياط 334

علوم بور سعيد 334

علوم حلوان 333

علوم السويس 333

هندسة بنها بشبرا 333

هندسة سوهاج 332

علوم الوادي الجديد 332

علوم العريش 332

علوم بنات عين شمس 332

علوم الارض بني سويف 331

فنون تطبيقية بنها 331

فنى صحي جنوب الوادي 331

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 331

هندسة حلوان بالمطرية 331

معهد فني صحى الاسكندريه 331

تمريض دمياط 330

آثار الزقازيق بصان الحجر 329

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 329

هندسة الفيوم 329

هندسة بني سويف 329

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 328

هندسة جنوب الوادي 328

هندسة أسوان 328

هندسة المنيا 328

هندسة أسيوط 327.5

معهد فني صحى بنها 327

معهد فني صحى سوهاج 327

هندسة الطاقة أسوان 327

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 326

الاعاقة والتأهيل بني سويف 326

فنون تطبيقية حلوان 325

معهد فني صحى بنى سويف 325

علوم البترول والتعدين مطروح 324

آثار دمياط 324

تمريض الزقازيق 324

تمريض دمنهور 324

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 324

تربية المنصورة 323

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323

تمريض المنوفية بشبين الكوم 323

تخطيط عمراني القاهرة 323

معهد فني صحى بور سعيد 322

معهد فني صحى اسماعيليه 321

آثار أسوان 321

آثار عين شمس 321

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 321

تربية الزقازيق 321

فنون تطبيقية دمياط 320

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320

آثار القاهرة 319

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 318

آثار الأقصر 318

فنون تطبيقية بني سويف 317

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316

آثار و لغات مطروح 316

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 316

تربية طنطا 316

تجارة المنصورة 316

آثار الفيوم 315

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315

إعلام القاهرة 315

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315

معهد فني صحى اسيوط 315

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 314

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 314

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 313

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 313

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 313

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 312

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 312

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 312

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312

تربية المنوفية بشبين الكوم 311

إعلام المنوفية 311

ثروة سمكية السويس 311

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 310

حاسبات و معلومات العريش رياضة 310

تربية دمنهور 310

زراعة دمنهور 310

تجارة الزقازيق 310

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 310

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309

آثار سوهاج 309

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 309

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 309

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 309

تمريض المنيا 309

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 309

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 309

تجارة كفر الشيخ 308

تمريض أسيوط 308

تمريض جنوب الوادي 308

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 308

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 308

زراعة المنصورة 308

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 308

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 308

معهد فني صحى رياضه المنصورة 307

آثار جنوب الوادي 307

تربية المنيا 307

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 306

تجارة سوهاج 306

معهد فني صحى رياضه طنطا 305

دار العلوم القاهرة 305

زراعة القاهرة 305

ألسن كفر الشيخ رياضة 305

تجارة دمياط 305

تجارة جنوب الوادي 304

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 304

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 304

معهد فني صحى اسوان 303

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 303

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 303

فنون جميلة (عمارة) حلوان 303

سياسة واقتصاد السويس رياضة 303

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 303

حقوق الزقازيق 302

تربية مدينة السادات 302

تجارة طنطا 302

إعلام بني سويف 302

تمريض سوهاج 302

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 301

تجارة بني سويف 301

زراعة دمياط 301

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 301

تجارة دمنهور 301

زراعة الإسكندرية 301

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 301

تمريض بنها 300

تربية كفر الشيخ 299

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 299

تربية الإسكندرية 299

تجارة بور سعيد 299

تجارة أسيوط 299

تجارة الإسكندرية 298

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 298

معهد فني صحى امبابة 298

تجارة العريش 298

تربية بنها 297

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 297

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297

تربية بور سعيد 296

تجارة القاهرة 296

معهد فني صحى رياضه بنها 296

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 296

زراعة عين شمس 296

تجارة بنها 296

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296

تجارة أسوان 296

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 296

تربية طفولة مبكرة المنصورة 295

فنون جميلة (فنون) حلوان 295

تربية جنوب الوادي 295

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 295

إعلام جنوب الوادي 294

تجارة السويس 294

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 294

تجارة عين شمس 294

ألسن عين شمس رياضة 294

تجارة وإدارة أعمال حلوان 294

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 293

تربية عين شمس 293

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 293

فنون جميلة (فنون) أسيوط 293

علوم الإسكندرية رياضة 293

تربية رياضية بنين دمياط 293

زراعة طنطا 293

فنون جميلة (فنون) المنصورة 292.5

تجارة مدينة السادات 292

ألسن الفيوم رياضة 292

ألسن أسوان رياضة 291

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 291

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 291

علوم القاهرة رياضة 291

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291

تربية سوهاج 290

ألسن بني سويف رياضة 290

زراعة الزقازيق 290

تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

فنون جميلة (فنون) المنيا 289

فنون جميلة (فنون) الأقصر 288

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 288

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 288

ألسن الأقصر رياضة 288

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 288

علوم دمنهور رياضة 288

فنون جميلة (عمارة) المنيا 287

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 287

ألسن المنيا رياضة 287

زراعة كفر الشيخ 287

علوم عين شمس رياضة 286

علوم المنصورة رياضة 286

تربية أسيوط 286

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 285

تربية الفيوم 285

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 285

زراعة المنوفية بشبين الكوم 285

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 285

تجارة انتساب موجه دمياط 285

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 285

تمريض كفر الشيخ 285

تمريض القاهرة 284

علوم الزقازيق رياضة 284

ألسن سوهاج رياضة 284

حقوق المنيا 284

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 284

زراعة جنوب الوادي 283

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 283

علوم طنطا رياضة 283

زراعة سوهاج 283

علوم الارض بني سويف رياضة 283

زراعة بنها بمشتهر 283

تربية طفولة مبكرة المنوفية 282

علوم كفر الشيخ رياضة 282

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 282

تجارة انتساب موجه الزقازيق 282

تمريض أسوان 282

زراعة و موارد طبيعية أسوان 282

تمريض مطروح 282

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 282

علوم بنها رياضة 282

حقوق سوهاج 282

تربية العريش 282

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 281

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 281

علوم حلوان رياضة 281

تربية بني سويف 281

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 280

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 280

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 280

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 280

زراعة الفيوم 280

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 280

تربية طفولة مبكرة أسيوط 279

العلوم الزراعية البيئية العريش 279

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 279

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 278

علوم السويس رياضة 278

زراعة المنيا 278

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 278

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 278

زراعة بني سويف 278

علوم دمياط رياضة 278

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 277

علوم الفيوم رياضة 277

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 277

علوم بور سعيد رياضة 277

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 277

زراعة الوادي الجديد 277

إعلام القاهرة رياضة 277

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 276

زراعة مطروح بفوكه 276

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 276

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 276

تربية حلوان 276

زراعة أسيوط 276

تربية (طفولة) طنطا 276

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 275

علوم بني سويف رياضة 275

علوم أسوان رياضة 275

علوم جنوب الوادي رياضة 275

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 275

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 274.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 274

تربية نوعية الزقازيق 274

زراعة الإسكندرية رياضة 274

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 274

زراعة القاهرة رياضة 273

آداب المنصورة 273

تربية الزقازيق رياضة 273

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273

علوم أسيوط رياضة 272

علوم بنات عين شمس رياضة 272

تربية (طفولة) كفر الشيخ 272

تمريض الإسكندرية 272

تجارة انتساب موجه أسوان 271

علوم المنيا رياضة 271

تربية طنطا رياضة 271

علوم العريش رياضة 271

تربية نوعية طنطا 271

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 271

زراعة عين شمس رياضة 270

علوم سوهاج رياضة 270

آداب القاهرة 270

علوم الوادي الجديد رياضة 270

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 270

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 270

تجارة انتساب موجه دمنهور 270

تربية بنات عين شمس 269.5

دار العلوم الفيوم 269

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 269

تجارة انتساب موجه طنطا 269

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 269

إعلام المنوفية رياضة 268

تمريض عين شمس 268

تربية السويس 268

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 268

تربية طفولة مبكرة دمنهور 268

دار العلوم أسوان 268

تربية نوعية المنيا 267

تجارة انتساب موجه القاهرة 267

تمريض بني سويف 266

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 266

تربية طفولة مبكرة المنيا 266

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 266

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 266

تربية الإسكندرية رياضة 265

تربية نوعية المنصورة 265

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 265

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265

دار العلوم المنيا 265

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 264

زراعة دمياط رياضة 264

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 264

تجارة انتساب موجه بني سويف 263.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 263.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 263

تجارة انتساب موجه بنها 263

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 263

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 263

تربية المنصورة رياضة 263

زراعة كفر الشيخ رياضة 263

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 263

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 263

زراعة المنصورة رياضة 262

تربية عين شمس رياضة 262

تربية بور سعيد رياضة 262

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 262

معهد فني صحى رياضه سوهاج 262

تجارة انتساب موجه بور سعيد 262

تجارة انتساب موجه سوهاج 261.5

تربية نوعية كفر الشيخ 261

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 261

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 261

آداب الزقازيق 261

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 261

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 260

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 260

تربية نوعية الإسكندرية 260

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 260

تربية طفولة مبكرة الفيوم 260

تجارة انتساب موجه السويس 260

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 260

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 259

تجارة انتساب موجه العريش 259

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 259

إعلام بني سويف رياضة 258

آداب بنها 258

العالي ترميم الآثار بأبي قير 258

تربية طفولة مبكرة القاهرة 258

تربية حلوان رياضة 258

معهد فني صحى رياضه اسيوط 258

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 258

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 258

أقتصاد منزلى العريش 258

زراعة الزقازيق رياضة 257

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 257

تربية الفيوم رياضة 257

تربية طفولة مبكرة بني سويف 257

إعلام جنوب الوادي رياضة 257

تمريض الفيوم 257

تمريض حلوان 256

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 256

آداب الإسكندرية 256

معهد فني صحى رياضه اسوان 256

معهد فني صحى رياضه امبابة 256

الفني لترميم الآثار بالاقصر 256

آداب العريش 256

آداب طنطا 255

آداب عين شمس 255

حقوق جنوب الوادي 255

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 255

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 255

تربية طفولة مبكرة مطروح 255

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة الأدبية في جميع المحافظات بالدرجات

الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة 359

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352

ألسن كفر الشيخ 350

سياسة واقتصاد السويس 349

سياسة واقتصاد بني سويف 344

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341

ألسن عين شمس 340

ألسن الفيوم 339

إعلام القاهرة 339

إعلام المنوفية 336

ألسن بني سويف 335

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334

ألسن المنيا 333

ألسن أسوان 333

آثار الزقازيق بصان الحجر 332

ألسن سوهاج 332

ألسن الأقصر 331

آثار دمياط 330

إعلام بني سويف 330

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

آثار عين شمس 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329

آثار القاهرة 328

إعلام جنوب الوادي 326

آثار و لغات مطروح 325

آثار الفيوم 325

آثار أسوان 324

آثار الأقصر 323

آثار سوهاج 322

الاعاقة والتأهيل بني سويف 321

آثار جنوب الوادي 321

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321

تربية الإسكندرية 318

تربية الزقازيق 317

تربية عين شمس 316

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

حقوق سوهاج 315

تربية بور سعيد 314

آداب العريش 314

تربية المنصورة 312

تربية طنطا 311

تربية بنها 310

آداب القاهرة 308

فنون جميلة (فنون) حلوان 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان 302

آداب عين شمس 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

تربية مطروح 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية سوهاج 299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298

تجارة القاهرة 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تجارة الإسكندرية 291

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد 290

تجارة الزقازيق 289

آداب المنصورة 289

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289

تربية أسيوط 289

تربية (طفولة) طنطا 287

تجارة جنوب الوادي 287

تربية طفولة مبكرة المنوفية 287

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286

تربية بني سويف 286

فنون جميلة (فنون) أسيوط 286

حقوق دمياط 285

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285

تربية نوعية الزقازيق 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284

تربية السويس 284

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283

آداب بور سعيد 283

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

آداب انتساب موجه القاهرة 282

فنون جميلة (فنون) المنيا 282

تجارة بور سعيد 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تربية نوعية القاهرة 282

تربية (طفولة) الإسكندرية 281

دار العلوم القاهرة 281

آداب بنات عين شمس 281

تربية (طفولة) عين شمس 281

آداب الزقازيق 281

تجارة كفر الشيخ 280

تجارة بنها 280

تربية (طفولة) كفر الشيخ 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

آداب و علوم إنسانية السويس 280

آداب طنطا 280

تربية نوعية طنطا 279

آداب دمياط 279

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279

تربية طفولة مبكرة القاهرة 279

تجارة أسوان 279

تربية رياضية بنات بنها 278

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278

آداب انتساب موجه عين شمس 278

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278

تربية نوعية الإسكندرية 278

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277

آداب المنوفية بشبين الكوم 277

آداب انتساب موجه الإسكندرية 277

تربية طفولة مبكرة الفيوم 276

تجارة العريش 276

آداب كفر الشيخ 276

حقوق المنيا 276

آداب الوادي الجديد 276

آداب الفيوم 275

تربية جنوب الوادي بالغردقة 275

تربية دمياط 275

تجارة طنطا 275

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

تجارة المنوفية بشبين الكوم 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

آداب أسوان 274

تربية طفولة مبكرة المنيا 274

آداب دمنهور 274

تجارة دمنهور 274

تربية طفولة مبكرة بني سويف 273

آداب انتساب موجه حلوان 273

تجارة السويس 273

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273

تربية طفولة مبكرة مطروح 273

تربية نوعية المنصورة 272

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272

آداب انتساب موجه بنها 272

حقوق القاهرة 272

آداب انتساب موجه المنصورة 271

تربية نوعية كفر الشيخ 271

تجارة بني سويف 270

تجارة سوهاج 270

آداب سوهاج 270

حقوق عين شمس 270

تربية نوعية عين شمس 270

تربية نوعية بور سعيد 270

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270

تجارة أسيوط 270

تجارة مدينة السادات 270

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 269

سياحة وفنادق الإسكندرية 269

تجارة انتساب موجه المنصورة 269

آداب بني سويف 269

تجارة انتساب موجه بنها 268

تجارة انتساب موجه الزقازيق 268

آداب انتساب موجه الزقازيق 268

تجارة انتساب موجه دمياط 268

حقوق جنوب الوادي 268

آداب أسيوط 268

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 267

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266

تربية نوعية المنيا 266

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266

آداب انتساب موجه بور سعيد 266

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265

آداب المنيا 265

حقوق انتساب موجه القاهرة 265

تجارة انتساب موجه دمنهور 265

آداب انتساب موجه طنطا 265

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 265

تربية رياضية بنين المنصورة 265

حقوق انتساب موجه سوهاج 264.5

آداب انتساب موجه الفيوم 264

آداب جنوب الوادي 264

آداب انتساب موجه دمياط 264

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 264

تربية (طفولة) دمنهور 264

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264

آداب انتساب موجه دمنهور 264

تجارة انتساب موجه بور سعيد 264

تجارة انتساب موجه طنطا 264

تجارة انتساب موجه أسوان 264

تجارة انتساب موجه السويس 263

حقوق انتساب موجه عين شمس 263

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263

آداب انتساب موجه أسوان 263

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263

آداب انتساب موجه العريش 262.5

تربية الوادي الجديد 262

حقوق الإسكندرية 262

تجارة انتساب موجه العريش 262

تربية نوعية بنها 262

تجارة انتساب موجه بني سويف 262

آداب انتساب موجه بني سويف 262

تجارة انتساب موجه أسيوط 261

حقوق الزقازيق 261

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 261

حقوق حلوان 261

آداب انتساب موجه أسيوط 261

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 261

حقوق أسوان 260

تربية (طفولة) جنوب الوادي 260

دار العلوم الفيوم 260

تجارة انتساب موجه سوهاج 260

آداب انتساب موجه المنيا 260

آداب انتساب موجه سوهاج 259

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 259

حقوق بنها 259

حقوق الفيوم 259

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 259

حقوق المنصورة 259

حقوق انتساب موجه حلوان 259

تربية العريش 259

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258

حقوق طنطا 258

حقوق أسيوط 258

حقوق بني سويف 258

أقتصاد منزلى حلوان 258

تربية (طفولة) السويس 258

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 258

دار العلوم المنيا 258

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 258

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 257

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 257

حقوق انتساب موجه بنها 257

حقوق المنوفية بشبين الكوم 257

تربية نوعية أسيوط 257

دار العلوم أسوان 256

أقتصاد منزلى العريش 256

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256

حقوق انتساب موجه الزقازيق 256

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255

دار العلوم انتساب موجه المنيا 255

تربية أسوان 255

حقوق مدينة السادات 255

تربية (طفولة) سوهاج 254

دار العلوم انتساب موجه أسوان 254

تربية نوعية جنوب الوادي 254

تربية نوعية الفيوم 254

حقوق انتساب موجه أسوان 254

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 254

حقوق انتساب موجه بني سويف 254

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 254

تربية نوعية مطروح 253

حقوق انتساب موجه طنطا 253

خدمة اجتماعية حلوان 253

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 252

حقوق انتساب موجه أسيوط 252

حقوق انتساب موجه المنصورة 251

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 250

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 250

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249

تربية رياضية بنين الإسكندرية 249

الفني لترميم الآثار بالاقصر 249

تربية نوعية المنوفية بأشمون 249

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249

العالي ترميم الآثار بأبي قير 248

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 247.5

تربية نوعية دمياط 247

خدمة اجتماعية الفيوم 247

تربية (طفولة) الوادي الجديد 246

الفني التجارى ببنها 246

تربية نوعية سوهاج 246

خدمة اجتماعية أسوان 245

الفني التجارى بدمنهور 245

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 244

خدمة اجتماعية أسيوط 244

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 244

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243

الفني للفنادق الاسكندريه 243

تربية رياضية بنين بنها 242.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242

تربية رياضية بنين طنطا 242

الفني التجارى بقويسنا 241

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240

الفني للفنادق المطريه 240

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 239

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239

الفني التجارى بالاسكندريه 238

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 238

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 238

تربية فنية المنيا 238