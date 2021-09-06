نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 في جميع المحافظات بالدرجات
كتب:
صالح رمضان
09:08 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات للعام 2021 في جميع المحافظات، من تنسيق الثانوية العامة، وذلك لطلاب الشعبة العلمية الحاصلين على مجموع 254.5 درجة فأكثر بنسبة 62.07% فأكثر، وطلاب الشعبة الأدبية، الحاصلين على 238 درجة فأكثر بنسبة مئوية 58.04% فأكثر.
ويمكن للطلاب التعرف علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 في جميع المحافظات بالدرجات، في القاهرة الكبرى «القاهرة، والجيزة، والقليوبية»، ومحافظات الوجه البحري «الدقهلية، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، البحيرة»، وكذلك محافظات الصعيد « بني سويف، سوهاج، البحر الأحمر، أسيوط، قنا، المنيا، أسوان، الأقصر»، ومحافظات الإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد، بالإضافة إلى محافظات القناة «الإسماعيلية، بورسعيد، السويس»، خلال السطور التالية.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة العلمية في جميع المحافظات بالدرجات
طب بيطري المنصورة 359
طب بيطري الزقازيق 358
طب بيطري سوهاج 358
طب بيطري كفر الشيخ 358
طب بيطري جنوب الوادي 357
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 357
طب بيطري المنيا 357
طب بيطري المنوفية 357
طب بيطري الإسكندرية 357
طب بيطري دمنهور 357
هندسة القاهرة 356
طب بيطري القاهرة 356
طب بيطري أسيوط 356
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356
حاسبات ومعلومات قنا علوم 356
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5
طب بيطري بنها 355
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355
هندسة المنصورة 355
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354
طب بيطري أسوان 354
هندسة دمياط 354
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354
طب بيطري بني سويف 353
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353
طب بيطري مدينة السادات 353
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 353
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353
طب بيطري العريش 352
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352
طب بيطري مطروح 352
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 351
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351
طب بيطري الوادي الجديد 351
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 351
ألسن كفر الشيخ 351
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350
حاسبات و معلومات العريش علوم 350
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350
حاسبات ومعلومات السويس علوم 349
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 349
هندسة عين شمس 349
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 348
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 348
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 347
هندسة الإسكندرية 347
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346
هندسة طنطا 344
علوم سوهاج 344
علوم دمنهور 343
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 343
هندسة كفر الشيخ 342
علوم كفر الشيخ 342
هندسة الزقازيق 341
سياسة واقتصاد السويس 341
علوم جنوب الوادي 341
علوم القاهرة 340
علوم الإسكندرية 340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340
علوم الزقازيق 340
معهد فني صحى طنطا 340
هندسة المنوفية بشبين الكوم 340
ألسن عين شمس 339
سياسة واقتصاد بني سويف 339
تمريض المنصورة 339
علوم المنصورة 339
هندسة بور سعيد 338
علوم أسيوط 338
تمريض طنطا 338
ألسن الفيوم 338
معهد فني صحى المنصوره 338
معهد فني صحى الزقازيق 337
ألسن بني سويف 337
علوم طنطا 337
ألسن الأقصر 337
هندسة حلوان 336
علوم عين شمس 336
علوم بنها 336
علوم المنيا 336
ألسن أسوان 336
تمريض بور سعيد 336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 335
ألسن المنيا 335
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335
هندسة بنها 335
علوم المنوفية بشبين الكوم 335
علوم الفيوم 334
هندسة السويس 334
علوم بني سويف 334
علوم أسوان 334
ألسن سوهاج 334
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334
علوم دمياط 334
علوم بور سعيد 334
علوم حلوان 333
علوم السويس 333
هندسة بنها بشبرا 333
هندسة سوهاج 332
علوم الوادي الجديد 332
علوم العريش 332
علوم بنات عين شمس 332
علوم الارض بني سويف 331
فنون تطبيقية بنها 331
فنى صحي جنوب الوادي 331
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 331
هندسة حلوان بالمطرية 331
معهد فني صحى الاسكندريه 331
تمريض دمياط 330
آثار الزقازيق بصان الحجر 329
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 329
هندسة الفيوم 329
هندسة بني سويف 329
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 328
هندسة جنوب الوادي 328
هندسة أسوان 328
هندسة المنيا 328
هندسة أسيوط 327.5
معهد فني صحى بنها 327
معهد فني صحى سوهاج 327
هندسة الطاقة أسوان 327
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 326
الاعاقة والتأهيل بني سويف 326
فنون تطبيقية حلوان 325
معهد فني صحى بنى سويف 325
علوم البترول والتعدين مطروح 324
آثار دمياط 324
تمريض الزقازيق 324
تمريض دمنهور 324
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 324
تربية المنصورة 323
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323
تمريض المنوفية بشبين الكوم 323
تخطيط عمراني القاهرة 323
معهد فني صحى بور سعيد 322
معهد فني صحى اسماعيليه 321
آثار أسوان 321
آثار عين شمس 321
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 321
تربية الزقازيق 321
فنون تطبيقية دمياط 320
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 320
آثار القاهرة 319
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 318
آثار الأقصر 318
فنون تطبيقية بني سويف 317
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 316
آثار و لغات مطروح 316
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 316
تربية طنطا 316
تجارة المنصورة 316
آثار الفيوم 315
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315
إعلام القاهرة 315
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315
معهد فني صحى اسيوط 315
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 314
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 314
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 313
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 313
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 313
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 312
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 312
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 312
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312
تربية المنوفية بشبين الكوم 311
إعلام المنوفية 311
ثروة سمكية السويس 311
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 310
حاسبات و معلومات العريش رياضة 310
تربية دمنهور 310
زراعة دمنهور 310
تجارة الزقازيق 310
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 310
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309
آثار سوهاج 309
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 309
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 309
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 309
تمريض المنيا 309
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 309
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 309
تجارة كفر الشيخ 308
تمريض أسيوط 308
تمريض جنوب الوادي 308
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 308
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 308
زراعة المنصورة 308
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 308
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 308
معهد فني صحى رياضه المنصورة 307
آثار جنوب الوادي 307
تربية المنيا 307
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 306
تجارة سوهاج 306
معهد فني صحى رياضه طنطا 305
دار العلوم القاهرة 305
زراعة القاهرة 305
ألسن كفر الشيخ رياضة 305
تجارة دمياط 305
تجارة جنوب الوادي 304
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 304
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 304
معهد فني صحى اسوان 303
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 303
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 303
فنون جميلة (عمارة) حلوان 303
سياسة واقتصاد السويس رياضة 303
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 303
حقوق الزقازيق 302
تربية مدينة السادات 302
تجارة طنطا 302
إعلام بني سويف 302
تمريض سوهاج 302
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 301
تجارة بني سويف 301
زراعة دمياط 301
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 301
تجارة دمنهور 301
زراعة الإسكندرية 301
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 301
تمريض بنها 300
تربية كفر الشيخ 299
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 299
تربية الإسكندرية 299
تجارة بور سعيد 299
تجارة أسيوط 299
تجارة الإسكندرية 298
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 298
معهد فني صحى امبابة 298
تجارة العريش 298
تربية بنها 297
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 297
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297
تربية بور سعيد 296
تجارة القاهرة 296
معهد فني صحى رياضه بنها 296
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 296
زراعة عين شمس 296
تجارة بنها 296
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296
تجارة أسوان 296
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 296
تربية طفولة مبكرة المنصورة 295
فنون جميلة (فنون) حلوان 295
تربية جنوب الوادي 295
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 295
إعلام جنوب الوادي 294
تجارة السويس 294
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 294
تجارة عين شمس 294
ألسن عين شمس رياضة 294
تجارة وإدارة أعمال حلوان 294
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 293
تربية عين شمس 293
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 293
فنون جميلة (فنون) أسيوط 293
علوم الإسكندرية رياضة 293
تربية رياضية بنين دمياط 293
زراعة طنطا 293
فنون جميلة (فنون) المنصورة 292.5
تجارة مدينة السادات 292
ألسن الفيوم رياضة 292
ألسن أسوان رياضة 291
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 291
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 291
علوم القاهرة رياضة 291
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291
تربية سوهاج 290
ألسن بني سويف رياضة 290
زراعة الزقازيق 290
تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
فنون جميلة (فنون) المنيا 289
فنون جميلة (فنون) الأقصر 288
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 288
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 288
ألسن الأقصر رياضة 288
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 288
علوم دمنهور رياضة 288
فنون جميلة (عمارة) المنيا 287
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 287
ألسن المنيا رياضة 287
زراعة كفر الشيخ 287
علوم عين شمس رياضة 286
علوم المنصورة رياضة 286
تربية أسيوط 286
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 285
تربية الفيوم 285
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 285
زراعة المنوفية بشبين الكوم 285
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 285
تجارة انتساب موجه دمياط 285
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 285
تمريض كفر الشيخ 285
تمريض القاهرة 284
علوم الزقازيق رياضة 284
ألسن سوهاج رياضة 284
حقوق المنيا 284
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 284
زراعة جنوب الوادي 283
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 283
علوم طنطا رياضة 283
زراعة سوهاج 283
علوم الارض بني سويف رياضة 283
زراعة بنها بمشتهر 283
تربية طفولة مبكرة المنوفية 282
علوم كفر الشيخ رياضة 282
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 282
تجارة انتساب موجه الزقازيق 282
تمريض أسوان 282
زراعة و موارد طبيعية أسوان 282
تمريض مطروح 282
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 282
علوم بنها رياضة 282
حقوق سوهاج 282
تربية العريش 282
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 281
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 281
علوم حلوان رياضة 281
تربية بني سويف 281
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 280
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 280
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 280
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 280
زراعة الفيوم 280
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 280
تربية طفولة مبكرة أسيوط 279
العلوم الزراعية البيئية العريش 279
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 279
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 278
علوم السويس رياضة 278
زراعة المنيا 278
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 278
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 278
زراعة بني سويف 278
علوم دمياط رياضة 278
تربية جنوب الوادي بالغردقة 278
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 277
علوم الفيوم رياضة 277
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 277
علوم بور سعيد رياضة 277
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 277
زراعة الوادي الجديد 277
إعلام القاهرة رياضة 277
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 276
زراعة مطروح بفوكه 276
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 276
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 276
تربية حلوان 276
زراعة أسيوط 276
تربية (طفولة) طنطا 276
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 275
علوم بني سويف رياضة 275
علوم أسوان رياضة 275
علوم جنوب الوادي رياضة 275
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 275
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 274.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 274
تربية نوعية الزقازيق 274
زراعة الإسكندرية رياضة 274
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 274
زراعة القاهرة رياضة 273
آداب المنصورة 273
تربية الزقازيق رياضة 273
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273
علوم أسيوط رياضة 272
علوم بنات عين شمس رياضة 272
تربية (طفولة) كفر الشيخ 272
تمريض الإسكندرية 272
تجارة انتساب موجه أسوان 271
علوم المنيا رياضة 271
تربية طنطا رياضة 271
علوم العريش رياضة 271
تربية نوعية طنطا 271
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 271
زراعة عين شمس رياضة 270
علوم سوهاج رياضة 270
آداب القاهرة 270
علوم الوادي الجديد رياضة 270
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 270
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 270
تجارة انتساب موجه دمنهور 270
تربية بنات عين شمس 269.5
دار العلوم الفيوم 269
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 269
تجارة انتساب موجه طنطا 269
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 269
إعلام المنوفية رياضة 268
تمريض عين شمس 268
تربية السويس 268
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 268
تربية طفولة مبكرة دمنهور 268
دار العلوم أسوان 268
تربية نوعية المنيا 267
تجارة انتساب موجه القاهرة 267
تمريض بني سويف 266
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 266
تربية طفولة مبكرة المنيا 266
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 266
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 266
تربية الإسكندرية رياضة 265
تربية نوعية المنصورة 265
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 265
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265
دار العلوم المنيا 265
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 264
زراعة دمياط رياضة 264
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 264
تجارة انتساب موجه بني سويف 263.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 263.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 263
تجارة انتساب موجه بنها 263
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 263
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 263
تربية المنصورة رياضة 263
زراعة كفر الشيخ رياضة 263
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 263
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 263
زراعة المنصورة رياضة 262
تربية عين شمس رياضة 262
تربية بور سعيد رياضة 262
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 262
معهد فني صحى رياضه سوهاج 262
تجارة انتساب موجه بور سعيد 262
تجارة انتساب موجه سوهاج 261.5
تربية نوعية كفر الشيخ 261
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 261
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 261
آداب الزقازيق 261
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 261
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 260
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 260
تربية نوعية الإسكندرية 260
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 260
تربية طفولة مبكرة الفيوم 260
تجارة انتساب موجه السويس 260
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 260
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 259
تجارة انتساب موجه العريش 259
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 259
إعلام بني سويف رياضة 258
آداب بنها 258
العالي ترميم الآثار بأبي قير 258
تربية طفولة مبكرة القاهرة 258
تربية حلوان رياضة 258
معهد فني صحى رياضه اسيوط 258
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 258
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 258
أقتصاد منزلى العريش 258
زراعة الزقازيق رياضة 257
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 257
تربية الفيوم رياضة 257
تربية طفولة مبكرة بني سويف 257
إعلام جنوب الوادي رياضة 257
تمريض الفيوم 257
تمريض حلوان 256
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 256
آداب الإسكندرية 256
معهد فني صحى رياضه اسوان 256
معهد فني صحى رياضه امبابة 256
الفني لترميم الآثار بالاقصر 256
آداب العريش 256
آداب طنطا 255
آداب عين شمس 255
حقوق جنوب الوادي 255
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 255
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 255
تربية طفولة مبكرة مطروح 255
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 الشعبة الأدبية في جميع المحافظات بالدرجات
الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة 359
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352
ألسن كفر الشيخ 350
سياسة واقتصاد السويس 349
سياسة واقتصاد بني سويف 344
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341
ألسن عين شمس 340
ألسن الفيوم 339
إعلام القاهرة 339
إعلام المنوفية 336
ألسن بني سويف 335
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334
ألسن المنيا 333
ألسن أسوان 333
آثار الزقازيق بصان الحجر 332
ألسن سوهاج 332
ألسن الأقصر 331
آثار دمياط 330
إعلام بني سويف 330
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
آثار عين شمس 329
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 329
آثار القاهرة 328
إعلام جنوب الوادي 326
آثار و لغات مطروح 325
آثار الفيوم 325
آثار أسوان 324
آثار الأقصر 323
آثار سوهاج 322
الاعاقة والتأهيل بني سويف 321
آثار جنوب الوادي 321
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 321
تربية الإسكندرية 318
تربية الزقازيق 317
تربية عين شمس 316
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
حقوق سوهاج 315
تربية بور سعيد 314
آداب العريش 314
تربية المنصورة 312
تربية طنطا 311
تربية بنها 310
آداب القاهرة 308
فنون جميلة (فنون) حلوان 307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307
تربية دمنهور 306
تربية المنيا 305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304
تربية كفر الشيخ 303
تربية المنوفية بشبين الكوم 303
تربية حلوان 302
آداب عين شمس 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
تربية مطروح 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
تربية سوهاج 299
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298
تجارة القاهرة 298
تربية مدينة السادات 297
تربية جنوب الوادي 296
آداب الإسكندرية 295
تربية بنات عين شمس 295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294
تربية طفولة مبكرة المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293
تجارة دمياط 293
تربية الفيوم 293
تجارة المنصورة 292
آداب حلوان 292
تجارة عين شمس 292
تجارة الإسكندرية 291
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291
تجارة و إدارة أعمال حلوان 290
آداب بنها 290
حقوق بور سعيد 290
تجارة الزقازيق 289
آداب المنصورة 289
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289
تربية أسيوط 289
تربية (طفولة) طنطا 287
تجارة جنوب الوادي 287
تربية طفولة مبكرة المنوفية 287
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286
تربية بني سويف 286
فنون جميلة (فنون) أسيوط 286
حقوق دمياط 285
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285
تربية نوعية الزقازيق 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284
تربية السويس 284
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283
آداب بور سعيد 283
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
آداب انتساب موجه القاهرة 282
فنون جميلة (فنون) المنيا 282
تجارة بور سعيد 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تربية نوعية القاهرة 282
تربية (طفولة) الإسكندرية 281
دار العلوم القاهرة 281
آداب بنات عين شمس 281
تربية (طفولة) عين شمس 281
آداب الزقازيق 281
تجارة كفر الشيخ 280
تجارة بنها 280
تربية (طفولة) كفر الشيخ 280
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
آداب و علوم إنسانية السويس 280
آداب طنطا 280
تربية نوعية طنطا 279
آداب دمياط 279
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279
تربية طفولة مبكرة القاهرة 279
تجارة أسوان 279
تربية رياضية بنات بنها 278
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278
آداب انتساب موجه عين شمس 278
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278
تربية نوعية الإسكندرية 278
تربية طفولة مبكرة دمنهور 277
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277
آداب المنوفية بشبين الكوم 277
آداب انتساب موجه الإسكندرية 277
تربية طفولة مبكرة الفيوم 276
تجارة العريش 276
آداب كفر الشيخ 276
حقوق المنيا 276
آداب الوادي الجديد 276
آداب الفيوم 275
تربية جنوب الوادي بالغردقة 275
تربية دمياط 275
تجارة طنطا 275
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275
تجارة المنوفية بشبين الكوم 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
آداب أسوان 274
تربية طفولة مبكرة المنيا 274
آداب دمنهور 274
تجارة دمنهور 274
تربية طفولة مبكرة بني سويف 273
آداب انتساب موجه حلوان 273
تجارة السويس 273
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 273
تربية طفولة مبكرة مطروح 273
تربية نوعية المنصورة 272
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 272
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 272
آداب انتساب موجه بنها 272
حقوق القاهرة 272
آداب انتساب موجه المنصورة 271
تربية نوعية كفر الشيخ 271
تجارة بني سويف 270
تجارة سوهاج 270
آداب سوهاج 270
حقوق عين شمس 270
تربية نوعية عين شمس 270
تربية نوعية بور سعيد 270
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 270
تجارة أسيوط 270
تجارة مدينة السادات 270
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 270
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 269
سياحة وفنادق الإسكندرية 269
تجارة انتساب موجه المنصورة 269
آداب بني سويف 269
تجارة انتساب موجه بنها 268
تجارة انتساب موجه الزقازيق 268
آداب انتساب موجه الزقازيق 268
تجارة انتساب موجه دمياط 268
حقوق جنوب الوادي 268
آداب أسيوط 268
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 267
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266
تربية نوعية المنيا 266
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 266
آداب انتساب موجه بور سعيد 266
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265
آداب المنيا 265
حقوق انتساب موجه القاهرة 265
تجارة انتساب موجه دمنهور 265
آداب انتساب موجه طنطا 265
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 265
تربية رياضية بنين المنصورة 265
حقوق انتساب موجه سوهاج 264.5
آداب انتساب موجه الفيوم 264
آداب جنوب الوادي 264
آداب انتساب موجه دمياط 264
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 264
تربية (طفولة) دمنهور 264
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
آداب انتساب موجه دمنهور 264
تجارة انتساب موجه بور سعيد 264
تجارة انتساب موجه طنطا 264
تجارة انتساب موجه أسوان 264
تجارة انتساب موجه السويس 263
حقوق انتساب موجه عين شمس 263
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263
آداب انتساب موجه أسوان 263
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263
آداب انتساب موجه العريش 262.5
تربية الوادي الجديد 262
حقوق الإسكندرية 262
تجارة انتساب موجه العريش 262
تربية نوعية بنها 262
تجارة انتساب موجه بني سويف 262
آداب انتساب موجه بني سويف 262
تجارة انتساب موجه أسيوط 261
حقوق الزقازيق 261
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 261
حقوق حلوان 261
آداب انتساب موجه أسيوط 261
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 261
حقوق أسوان 260
تربية (طفولة) جنوب الوادي 260
دار العلوم الفيوم 260
تجارة انتساب موجه سوهاج 260
آداب انتساب موجه المنيا 260
آداب انتساب موجه سوهاج 259
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 259
حقوق بنها 259
حقوق الفيوم 259
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 259
حقوق المنصورة 259
حقوق انتساب موجه حلوان 259
تربية العريش 259
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
حقوق طنطا 258
حقوق أسيوط 258
حقوق بني سويف 258
أقتصاد منزلى حلوان 258
تربية (طفولة) السويس 258
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 258
دار العلوم المنيا 258
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 258
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 257
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 257
حقوق انتساب موجه بنها 257
حقوق المنوفية بشبين الكوم 257
تربية نوعية أسيوط 257
دار العلوم أسوان 256
أقتصاد منزلى العريش 256
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
حقوق انتساب موجه الزقازيق 256
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255
دار العلوم انتساب موجه المنيا 255
تربية أسوان 255
حقوق مدينة السادات 255
تربية (طفولة) سوهاج 254
دار العلوم انتساب موجه أسوان 254
تربية نوعية جنوب الوادي 254
تربية نوعية الفيوم 254
حقوق انتساب موجه أسوان 254
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 254
حقوق انتساب موجه بني سويف 254
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 254
تربية نوعية مطروح 253
حقوق انتساب موجه طنطا 253
خدمة اجتماعية حلوان 253
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 252
حقوق انتساب موجه أسيوط 252
حقوق انتساب موجه المنصورة 251
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 250
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 250
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249
تربية رياضية بنين الإسكندرية 249
الفني لترميم الآثار بالاقصر 249
تربية نوعية المنوفية بأشمون 249
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249
العالي ترميم الآثار بأبي قير 248
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 247.5
تربية نوعية دمياط 247
خدمة اجتماعية الفيوم 247
تربية (طفولة) الوادي الجديد 246
الفني التجارى ببنها 246
تربية نوعية سوهاج 246
خدمة اجتماعية أسوان 245
الفني التجارى بدمنهور 245
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 244
خدمة اجتماعية أسيوط 244
تربية رياضية بنين كفر الشيخ 244
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243
الفني للفنادق الاسكندريه 243
تربية رياضية بنين بنها 242.5
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242
تربية رياضية بنين طنطا 242
الفني التجارى بقويسنا 241
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240
الفني للفنادق المطريه 240
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 239
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239
الفني التجارى بالاسكندريه 238
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 238
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 238
تربية فنية المنيا 238