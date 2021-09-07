ضبط 3 متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي حصيلة تعاملاتهم 10 ملايين جنيه خلال عام

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من رصد نشاط غير مشروع لـ 4 أشخاص مقيمين بمحافظة قنا - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال "المتواجد بالدولة المشار إليها" وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد، بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقي المتهمين.

وأشارت تحريات القطاع إلى أن المتهمين يسلمون المبالغ النقدية لذوي العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنهم المتواجدين بالبلاد، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "متواجد خارج البلاد". وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندي (10,000,000) عشرة ملايين جنيه مصري.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.