إزالة مخالفات بناء على أراضي زراعية وأملاك دولة في حملات بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على عدم التهاون أو التقاعس عن إزالة أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة دون استثناء، والعمل على منع مزيد من البناء عشوائيًا دون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد المحافظ في بيان صحفي، اليوم، على شن حملات رصد ومتابعة للمخالفات أولاً بأول على أرض الواقع وإزالتها ومنع تفاقهمها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وفقاً للقانون وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

وفي سياق متصل قامت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بمراكز ساحل سليم والغنايم والبداري وحي شرق.

وخلال الحملات، تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بحوض العليقة بمركز أبوتيج، وحالة على أرض أملاك دولة بقرية النواورة بمركز البداري ، وإزالة فورية لتعدٍ على ارض زراعية بقرية دير الجنادلة بمركز ساحل سليم بالاضافة إلى إزالة تعدٍ بحوض أبوحسين التابع لمركز ساحل سليم فضلاً عن استكمال إزالة أعمدة الدور السادس العلوي بتقسيم الخياط والدور الثالث العلوي بشارع خالد بن الوليد حيث تم التحفظ على الأدوات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

شارك في الحملات يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومروان الشاب والشاذلي محمد نائبي رئيس حي شرق وبالتنسيق مع رؤساء القرى ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها.