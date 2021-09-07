تعرف على تنسيق ألسن علمي علوم 2021 بالجامعات الحكومية بالدرجات

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، للشعبة العلمية «علوم ورياضة» وكذلك الشعبة الأدبية، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا المشرف على التنسيق، وإعلان الحدود الدنيا لتنسيق ألسن علمي علوم 2021 بالجامعات الحكومية الموزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، بجانب الكشف عن الأماكن الشاغرة المتبقية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

تنسيق ألسن علمي علوم 2021: 284 درجة الحد الأدنى

ويواصل عدد من طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية الراغبين في تحويلات تقليل الاغتراب البحث عن الحدود الدنيا لتنسيق ألسن علمي علوم 2021 بالجامعات الحكومية، والحدود الدنيا لعدد من الكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021.

تنسيق ألسن علمي علوم 2021

** ألسن كفر الشيخ: 351 درجة

** ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: 346 درجة

** ألسن عين شمس: 339 درجة

** ألسن الفيوم: 338 درجة

** ألسن بني سويف: 337 درجة

** ألسن الأقصر: 337 درجة

**ألسن أسوان: 336 درجة

**ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة: 335 درجة

**ألسن المنيا: 335 درجة

** ألسن سوهاج: 334 درجة

** ألسن كفر الشيخ رياضة: 305 درجات.

**ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية: 297 درجة

** ألسن عين شمس رياضة: 294 درجة

**ألسن الفيوم رياضة: 292 درجة

**ألسن أسوان رياضة: 291 درجة

**ألسن بني سويف رياضة: 290 درجة

**ألسن الأقصر رياضة: 288 درجة

**ألسن المنيا رياضة : 287 درجة

**ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة: 285 درجة

**ألسن سوهاج رياضة : 284 درجة

الحد الأدنى لكليات الألسن الشعبة الأدبية

**ألسن كفر الشيخ 350 درجة

**ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة

**ألسن عين شمس 340 درجة

**ألسن الفيوم 339 درجة

**ألسن بني سويف 335 درجة

**ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334 درجة

**ألسن المنيا 333 درجة

**ألسن أسوان 333 درجة

**ألسن سوهاج 332 درجة

**ألسن الأقصر 331 درجة