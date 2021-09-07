معيط: 1250 شابا يديرون منظومة المراكز اللوجستية في موانئ الجمهورية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نحو 1250 شابا يديرون منظومة المراكز اللوجستية في موانئ الجمهورية، منهم 183 موظفا بمطار القاهرة، لافتًا إلى أن 38% من صادرات مصر، تتم من خلال هذا المطار، و15% من الواردات تأتي من خلاله، وكان متوسط زمن الافراج يقدر بنحو 12.39 يوم، وأصبح 5.17 يوم.

175 موظفا يديرون المركز اللوجستي بميناء الإسكندرية

وأضاف «معيط» خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بالنسبة لميناء الإسكندرية، فإنه يتحوي على مركز لوجستي يعمل به 175 موظفا، ومتوسط زمن الإفراج كان يقدر بنحو 10 أيام، وأصبح 4 أيام فقط».

وتابع وزير المالية، بأن ميناء بورسعيد كان يعاني من مشكلات ضخمة لكن متوسط زمن الإفراج الجمركي فيه أصبح 2.99 يوم، بعد أن كان 6.55 يوم، ويعمل 92 موظفا بالمركز اللوجستي بالميناء.

وأشار إلى أن المركز اللوجستي لخدمة كبار العملاء يبلغ متوسط زمن الإفراج فيه 3.21 يوم، ويعمل به 19 موظفا.

نظام مخاطر قائم على الذكاء الاصطناعي قبل نهاية العام

وأكد وزير المالية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» سيحمي البلاد من دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو مجهولة الهوية والمصدر أو ذات المستويات رديئة الجودة، وسيسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية من خلال إتاحة البيانات بما يساعد في تسهيل الإجراءات مباشرة قبل وصول البضاعة وحوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة بين المصدر والمستورد وهو ما سيقلل معدلات التلاعب ويقلص الوقت اللازم لفحص المستندات، كما سيجري تركيب نظام مخاطر قائم على الذكاء الاصطناعي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام.