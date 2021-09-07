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معيط: تغطية واردات غير بترولية بقيمة 79.3 مليار دولار عبر «النافذة الواحدة»

استخراج أكثر من 700 ألف شهادة جمركية منذ يوليو 2021 بنظام «النافذة»

كتب:

شريف سليمان
12:16 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
الدكتور محمد معيط وزير المالية

الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نسبة الواردات والصادرات من حجم التجارة الخارجية لمنظومة «النافذة الواحدة» بداية من 1 يوليو 2020، حتى نهاية الشهر الماضي، بلغت 96% من إجمالي 774 ألف شهادة جمركية.

مراكز النافذة الواحدة قامت بتغطية 95% من قيمة الواردات غير البترولية

وأضاف «معيط» خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «المراكز التي تعمل بنظام النافذة الواحدة قامت بتغطية 95% من قيمة الواردات غير البترولية التي وصلت مصر، بنحو 79.3 مليار دولار خلال نفس المدة، كما غطت 88.5% من إجمالي قيمة الصادرات، و95% من قيمة الصادرات غير البترولية، بنحو 22 مليار دولار».

استخراج أكثر من 506 آلاف شهادة جمركية منذ بداية العام

وتابع وزير المالية، بأنه خلال الفترة من 1 يناير هذا العام وحتى 31 أغسطس، جرى استخراج أكثر من 506362 شهادة جمركية بمتوسط زمني للإفراج قدره 3.6 يوم، وأن 33% من الشهادات تعرض فقط على الجمارك بمتوسط زمن إفراج قدره يوم ونصف اليوم.

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