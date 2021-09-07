معيط: تغطية واردات غير بترولية بقيمة 79.3 مليار دولار عبر «النافذة الواحدة»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نسبة الواردات والصادرات من حجم التجارة الخارجية لمنظومة «النافذة الواحدة» بداية من 1 يوليو 2020، حتى نهاية الشهر الماضي، بلغت 96% من إجمالي 774 ألف شهادة جمركية.

مراكز النافذة الواحدة قامت بتغطية 95% من قيمة الواردات غير البترولية

وأضاف «معيط» خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «المراكز التي تعمل بنظام النافذة الواحدة قامت بتغطية 95% من قيمة الواردات غير البترولية التي وصلت مصر، بنحو 79.3 مليار دولار خلال نفس المدة، كما غطت 88.5% من إجمالي قيمة الصادرات، و95% من قيمة الصادرات غير البترولية، بنحو 22 مليار دولار».

استخراج أكثر من 506 آلاف شهادة جمركية منذ بداية العام

وتابع وزير المالية، بأنه خلال الفترة من 1 يناير هذا العام وحتى 31 أغسطس، جرى استخراج أكثر من 506362 شهادة جمركية بمتوسط زمني للإفراج قدره 3.6 يوم، وأن 33% من الشهادات تعرض فقط على الجمارك بمتوسط زمن إفراج قدره يوم ونصف اليوم.