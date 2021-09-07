معيط: إلغاء التصديق على المستندات وقبولها «إلكترونيا» بالمنظومة الجمركية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تتعاون مع وزارتي الخارجية والصناعة لإلغاء عملية التوثيق والتصديق على المستندات، لأنها تستغرق بعض الوقت، وسيجري قبول المستندات إلكترونيا والتعامل مع المستندات الممسوحة إلكترونياً، باعتبارها أصلاً، وكل ذلك ضمن مبادرات تطوير المنظومة الجمركية ضمن منظومة «نافذة».

وأضاف الوزير، خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيجري دمج الجهات الرقابية داخل الوزارات والتعامل مع جهة مركزية واحدة، كما سيجري دمج التذييلات الجمركية ومراجعتها، سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة داخل كل وزارة، وتوحيد المعايير (الفاعل الاقتصادي والقائمة البيضاء) تحت مسمى واحد، وهو العميل المميز لدى مختلف الجهات.

«نافذة» هي المنظومة القومية للتجارة الخارجية عبر الحدود

وتابع وزير المالية بأن منظومة «نافذة» تعتبر المنظومة القومية للتجارة الخارجية عبر الحدود، وتساعد على تحسين الإجراءات الخاصة بالتجارة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن هناك مزايا لتطبيق منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية، مثل إتاحة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدّثة ولحظية وتسجيل بيانات الشحنة من خلال منصة «نافذة» والحصول على رقم تسجيل من أي مركز لوجيستي، والحالة الوحيدة التي تظهر فيها الحاجة إلى المخلص الجمركي هي فتح البضاعة.

متابعة حالة الإقرارات الجمركية «أون لاين»

وأشار إلى أن من مزايا تطبيق منظومة النافذة الواحدة أنها تتابع حالة الإقرارات الجمركية باستمرار «أون لاين» دون الحاجة إلى الانتقال والحصول على أي استمارة أو ورقة مطبوعة، كما أنها تتيح تقرير مؤشرات لمتابعة كل جهة من جهات العرض الرقابية ومتابعة الزمن المستغرق للحصول على البيان الجمركي، وحوكمة إجراءات التثمين، وجرى الفصل بين مقدم وطالب الخدمة.