التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان الفيزياء الدور الثاني 2021

تزامنًا مع بدء امتحان الفيزياء الدور الثاني العامة 2021، تساءل الكثيرون عن حقيقة تسريب امتحان الفيزياء دور ثانٍ 2021، خاصة بعدما تداولت أنباء بشأن تسريب أجزاء مصورة من امتحان مادة الفيزياء للدور الثاني، في الوقت الذي يجري به طلاب الثانوية العامة الذين رسبوا في مادة الفيزياء فى الدور الأول شعبة علمى علوم صباح اليوم، الاختبار، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

التعليم: لا صحة لتسريب امتحان الفيزياء دور ثانٍ 2021

من جهتها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الفيزياء دور ثاني 2021، مؤكّدة أنَّ جميع الأوراق المتداولة قبل عقد الامتحان غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحانات، مناشدة جميع الطلاب الذين يؤدون اختبارات الدور الثاني، بعدم الالتفات لهذه الأوراق، والتركيز فقط في الامتحانات، لافتة إلى أنَّ الامتحانات تُعقد في لجان مؤمنة.

تطبيق عقوبات الغش التي تصل إلى الحرمان من الامتحان

وأكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنَّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة حريصة على رصد أي محاولات لتسريب امتحان الفيزياء شعبة العلمى علوم ،للصف الثالث الثانوي الدور الثاني، مشيرا إلى أنَّه سيتمّ تطبيق عقوبات الغش والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان لمدة لا تقل عن عام، مؤكّداً أنَّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن ولم يتمّ رصد أي معوقات.

ولفت المصدر إلى أنَّ الوزارة وفرت مراجعات قبل امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي لطلبة الدور الثاني، وفيديوهات تعليمية ونماذج استرشادية لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم، مشيرًا إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة حريصة على تتبع أي محاولات لتسريب امتحان الفيزياء دور ثانى 2021.

وأوضح أنَّ البابل شيت والأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتًا إلى إلى أنَّ امتحان الفيزياء الدور الثانى 2021 يكون لمدة 3 ساعات.