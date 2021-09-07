استعدادا للدراسة.. توقيع الكشف الطبي على 222 طالبا بجامعة قناة السويس

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن الإدارة العامة للخدمات الطبية، وقعت الكشف الطبي على 222 طالبا وطالبة من المتقدمين للجامعة والطلاب القدامى استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس في بيان صحفي، اليوم، أنه في اليوم الأول استقبلت الإدارة العامة للخدمات الطبية 65 طالبا مستجدا، وطالب وحيد من الطلاب القدامى إضافة إلي 28 طالبا وطالبة بكلية التجارة ليصل الاجمالي إلى 94 طالبا، وفي اليوم الثاني استقبلت الإدارة العامة للخدمات الطبية 104 طلاب، وطالبة و24 طالبا مستجدا متقدمين لكلية التجارة.

رئيس جامعة قناة السويس: الكشف الطبي للاطمئنان علي الطلاب

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أن الكشف الطبي يهدف في الأساس إلى الإطمئنان علي صحة الطلاب والتأكد من عدم وجود أي إصابات بالأمراض المعدية ومتابعة الطلاب المصابين بأي أمراض مزمنة، وأشار إلى أنه لن يتم السماح لأي طالب بدخول الحرم دون التأكد من حصوله علي لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة حددت 3 نقاط ثابتة ونقطة متحركة لمنح الطلاب وأساتذة الجامعة والعاملين في الجامعة لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

4 نقاط للكشف للتسهيل علي الطلاب

وقالت الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية أن الإدارة قامت باستقبال طلاب المرحلة الأولى لإنهاء إجراءات الكشف الطبى مع إتخاذ أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطالب والتقليل من وقت الانتظار قدر المستطاع.