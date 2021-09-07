وزيرا التنمية والبيئة ومحافظ القاهرة يعلنون بدء شركتين بمنظومة النظافة

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة، تمهيداً لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بالعاصمة عبر شركتي «ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات»، و«انفيروماستر لخدمات البيئة وتدوير المخلفات» للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير، والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وكذا استعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالمحافظة.

وتضمنت الاستعدادات، معاينة المعدات والسيارات والمكانس الآلية والمكابس والآلات، تمهيداً لدخول العقود الموقعة بين الشركتين والمحافظة وهيئة النظافة بالقاهرة، حيز التنفيذ، والبدء في تطبيق منظومة المخلفات بعدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل، القيام بأعمال جمع القمامة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة «ارتقاء»، وناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة «انفيرو ماستر»، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة «ارتقاء»، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسيات، والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، وقيادات الشركتين.

معدات وسيارات ومكانس وآلات جديدة

وتضمنت الاستعدادات للشركتين والهيئة، استعراض المعدات والسيارات والمكانس الآلية، والآلات الجديدة التي استوردتها الشركتين من الخارج، وبعض الشركات الوطنية والعمال المشاركين في المنظومة، بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة وخطط التشغيل والتوعية، حيث ستبدأ شركة «ارتقاء» بالنزول إلى حي غرب القاهرة بمناطق جادرن سيتى والزمالك بالمنطقة الغربية ويعقبها أحياء عابدين والأزبكية وبولاق أبوالعلا، حتى الانتهاء من جميع الأحياء.

كما بدأت شركة «انفيروماستر»، بالنزول إلى حي مصر الجديدة في المنطقة الشرقية، ويعقبه أحياء مدينة نصر والنزهة والمطرية حتى الانتهاء من باقى الأحياء، على أن تتولى الشركتان النزول والقيام بإجراءات التسليم والتسلم لباقى الأحياء، كما ستتولى هيئة النظافة بالقاهرة أعمال النظافة والتجميل لأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا آليات وخطط التشغيل والتحول الرقمى بالهيئة لمراقبة الأداء، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والتعاون الكامل مع الشركتين حتى الانتهاء من إجراءات التسليم والتسلم لجميع الأحياء بالمنطقتين الشرقية والغربية، طبقاً للعقود الموقعة بين الجانبين.