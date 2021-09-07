دورة تدريبية عن «أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح» بأسوان

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، افتتح عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، والمهندس محمد محمدين مدير عام الزراعة، دورة أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح بفرع المعمل في أسوان لتدريب طلبة كلية الزراعة بجامعة أسوان.

الدورة التدريبية تبحث معوقات إنتاج النخيل بزراعة الأنسجة

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية اليوم وتستمر حتى 9 سبتمبر، وتتناول الموضوعات التالية: «التعريف بمعمل زراعة الأنسجة والأجهزة المعملية، البيئات المغذية، كيفية عمل البيئات، طرق إكثار النخيل في زراعة الأنسجة، العوامل المؤثرة على الإكثار، كيفية نقل النباتات، معوقات إنتاج النخيل بزراعة الأنسجة، كيفية زراعة الفسائل داخل المعمل، إكثار النخيل بالبراعم الزهرية، العوامل المؤثرة على نجاح أو فشل عملية الأقلمة.