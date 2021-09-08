حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء دقيق الملاحظة ويحب الموسيقى ويتسم بالمرح والرومانسية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر وعطارد داعمان ويمدانك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

فينوس والقمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.