حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان خياله واسع، ويتمتع بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وأبرز مميزاته الرومانسية والإرادة الصلبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

ينصحك الفلك بحماية نفسك، وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

فينوس والقمر في مربع برجك، وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.