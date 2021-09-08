حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد دائما ما يكون قادر على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثير يحبون العمل لديه، فهو قيادي وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.