«التموين» تدرس إنشاء منطقة لوجستية في بورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، يرافقه مجموعة من المطورين، تلبية لدعوة المحافظ وبتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بالمحافظة، ومنها التعاون في إدارة وتشغيل المركز التجاري بوسط مدينة بورسعيد.

ويقع المركز على مساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع، ويصلح لأنشطة تجارية متنوعة في مجال تجارة المواد الغذائية والمنسوجات، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية، ويوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وباستثمارات قد تصل إلى 100 مليون جنيه.

إنشاء مناطق لوجستية

وبحث «عشماوي» مع «الغضبان»، دراسة إنشاء مناطق لوجستية تجارية ذات أنشطة متنوعة على أرض محافظة بورسعيد، موضحا أن المحافظة من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار لما لها من مقومات نسبية، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التجارة، مؤكدا حرص وزير التموين على التعاون مع المحافظة في التوسع بالمشروعات التي تخدم أبناء المحافظة، سواء كانت تجارية أو لوجستية أو إدارية وتنموية.

كما بحث مساعد وزير التموين، الاستعدادات لانعقاد منتدى اقتصادي لشرق بورسعيد، والذي ينطلق اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجاري ولمدة يومين، ويهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية اللوجستية والتنموية والصناعية، وبحضور الوزراء والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب ومجموعة من كبار المطورين ورجال الأعمال.

وسيلقي المنتدى الضوء على أبرز الأنشطة والمشروعات التي تحتاجها المحافظة عامة وشرق بورسعيد خاصة، بما يعود بالنفع على أبنائها في المجالات المختلفة ضمن تطوير وتنمية منظومة قطاع التجارة في مصر.

إنشاء منطقة تنموية

وناقش «عشماوي» مع محافظ الإقليم، فكرة إنشاء منطقة تنموية على مساحة 25 فدانا تصلح لإقامة مساحات تخزينية لوجستية تجارية وإدارية، لتوطين العديد من الأنشطة التجارية المختلفة لكافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث تقع المنطقة اللوجستية التجارية على محور 30 يونيو بالمحافظة، ومن المقرر أن تبلغ الاستثمارات لهذه المنطقة ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وتوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية التجارية بالمحافظات المختلفة.