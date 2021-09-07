غدا.. قطع مياه الشرب عن 3 مراكز في الدقهلية لمدة 11 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بأعمال ربط وتعديل شبكات المياه الرئيسية الخاصة بمرفق مياه «ميت فارس»، غدًا الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتي 8 مساءًا.

أماكن قطع المياه في الدقهلية الأربعاء

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، تستدعي الأعمال قطع مياه الشرب عن بعض المناطق، وهي مركز تمي الأمديد وتحديدا قرى: «ظفر، البيضا، السعودية، صدقا، الشرفا، الخمسة، المعالوة، كفر سنجاب، جزء من مدينة بني عبيد»، وجزء من مركز المنصورة «قرى الوحدة المحلية بطناح»، وجزء من مركز بني عبيد «الوحدة المحلية بميت سويد، والوحدة المحلية بالصلاحات».

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

بدء أعمال إحلال وتجديد عداية في السنبلاوين

ومن جهة أخري تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قيامها بأعمال إحلال وتجديد عداية صلب قطر 10 بوصة «الخط الرئيسي لمحطة المياه النقالي ببرهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين» وذلك اليوم الثلاثاء لمدة 7 ساعات، وتستمر الأعمال منذ الصباح حتي الساعة 5 مساءًا، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن بعض المناطق، وهي: «برهمتوش، والعنانية، وطهواي».