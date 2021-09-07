وزير خارجية بوروندي: شركات مصرية بدأت العمل في بلادنا

قال وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، إن الاستراتيجية الدبلوماسية الجديدة للبلاده المتعلقة بالشق الاقتصادي تعتمد على عناصر هامة، أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا.

وأضاف وزير خارجية بوروندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك شركات مصرية قد بدأت في العمل لدى بوروندي، مثل "أوراسكوم" و"المقاولون العرب"، خصوصا مع ثراء الدولة بالموارد الطبيعية، وعلى سبيل المثال تمتلك بوروندي ثان أعمق بحيرة في العالم والتي لا تستغل إلا بنسبة 10%، بالإضافة للاستقرار الأمني.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع وزير خارجية المصري على تشكيل منتدى التنمية ومنتدى «البيزنس» بين الدولتين، إلى جانب تحديد الشركات الأكثر أهمية في مصر وبوروندي للنقاش حول فرص الأعمال والاستثمارات.

وشدد وزير خارجية بوروندي على أن بلده تتابع ما يحدث في كينيا، والتدخلات الخارجية غير مقبولة في شؤونها، مؤكدا أن بوروندي تدعم أي مبادرات إقليمية لدعم الاستقرار، لأن وجودها يمكن أن يشكل وضعا خطرا لما كان من قبل في أفريقيا، وبوروندي تدين أي تغيير للأنظمة بشكل غير دستوري.