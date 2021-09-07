طوارئ «غاز مصر» تنتقل لموقع انفجار طنطا ولجنة هندسية لمعاينة العقار

انتقلت فرق الطوارئ والصيانة بشركة «غاز مصر»، إلى شارع الحكمة، بحي أول طنطا، الذي شهد انفجارا بأحد العقارات بسبب تسرب الغاز الطبيعي، ما أسفر عن انهيار أحد الجدران، ووقوع إصابات بين السكان، وباشرت فرق الطوارئ عملها بغلق المحابس عن العقار المنهار وإجراء الصيانة بشكل فوري.

الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم شخصان في حالة حرجة

وكشفت مصدر بمديرية الصحة في الغربية، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بينهم شخصين في حالة حرجة وهما «مصطفى.ز»، و«السيد.ا»، مصابين بحروق بنسبة 50% وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وأشارت المصادر إلى أن حالة المصابين الآخرين مستقرة.

وكشف مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية، أن العقار مكون من 5 طوابق، وغالبية سكانه مستأجرين، وأن العقار حديث البناء وصاحبه يدعى «محمد.آ»، ولديه رخصة، وجار معرفة أسباب الواقعة، وتحرير محضر بها، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

من جانبه، كلّف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رئيس حي أول طنطا عادل داوود، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة العقار المتضرر وإخلاء السكان، والعمل بشكل فوري على توفير مساكن إيواء لهم بشكل مؤقت، إلى جانب معاينة العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها ومدى تأثرها بالانفجار من عدمه .

فيما أمر اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، عقب تلقيه إخطارا من شرطة النجدة، بالواقعة، بفرض كردونا أمنيا حول العقار المنهار جزئيا ومنع مرور المواطنين أسفله حفاظا على أرواحهم.