بعد نزاع 16 عامًا.. «الإصلاح الزراعي» تسترد 1600متر بمدينة فايد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، إزالة التعديات الواقعة على مساحة 1600 م2، من أملاك الهيئة بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ قيمتها السوقية حوالي 10 مليون جنيه، وذلك بعد منازعات استمرت لمدة 16عامًا، حيث تم استرداد المساحة بالكامل لصالح الهيئة.

لجنة تزيل التعديات

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اصدر قرارًا جديدًا بتنفيذ أعمال إزالة التعديات الواقعة على هذه المساحة من قبل أحد المواطنين بمدينة فايد، ممثلة في منزلين تم إقامتهما على هذه المساحة، عام 2020، رغم صدور قرار بإزالتها منذ عام 2005.

وأشار الفولي إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومحافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة فايد، ومديرية أمن الإسماعيلية، وتم إزالة كافة التعديات، الواقعة على أراضي أملاك الدولة وإخلائها وتسليمها للهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن السيد القصير تلقى رسالة شكر وتقدير من النائب أحمد عثمان ـ عضو مجلس النواب ، على دعمه لأهالي مدينة فايد عزبه المغاربة البر الغربي، فيما يخص الالتماس، بالموافقة على انهاء سداد المديونية والتصالح لشراء الأراضي محل الشكوى وتخفيض المقدم من 50 % إلى 30 %، والخاص بالأراضي بجوار كوبري المغاربة بالبر الغربي ما بين السكة الحديد وترعة الإسماعيلية من عام 1964.