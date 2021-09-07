رفع 18 ألف طن قمامة يوميا من القاهرة.. كيف تبلغ عن شكاوى مخلفات؟

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن معدات هيئة النظافة ترفع يوميا قرابة 18 ألف طن قمامة من مختلف أحياء القاهرة، مشيرا إلى وجود تحسن كبير خلال الفترة الماضية، موضحا أن دخول شركتين في منظومة النظافة في 18 حيا بالمنطقتين الشرقية والغربية، وهما «ارتقاء» و«انفيرو ماستر»، سيتم تسليمهما الأحياء تباعا حتى شهر ديسمبر المقبل، سيصب في مصلحة المواطن، من خلال الارتقاء بمستوى النظافة، لافتا إلى أن هيئة النظافة بالقاهرة، تدخل عصر التحول الرقمي من أجل خدمة أفضل للمواطن.

الإبلاغ عن شكاوى المواطنين

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أضاف «الشرشابي»، لـ «الوطن»، أن أي مواطن يجد تقصيرا في خدمة النظافة أو لديه مشكلة في منظومة المخلفات، أو طلب منه متعهد أموالا نظير رفع القمامة، وجب عليه الإبلاغ فورا على رقم (15264)، وسيتم اتخاذ إجراء فوري ضد أي مخالف، لافتا إلى أن ميكنة هيئة النظافة تتضمن جميع إدارات الهيئة، وإدخالها منظومة التحول الرقمي لضمان السرعة والدقة في تنفيذ المهام ومراقبة جميع سيارات ومعدات الهيئة عن طريق الـ GPS، بالإضافة إلى ميكنة عملية نقل المخلفات الطبية ورفع كفاءتها، حفاظًا على صحة المواطنين مع تقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين على البرنامج الجديد للتحول الرقمي، وفقًا لأحدث المستويات والمتطلبات التكنولوجية لجميع المهام والتقسيمات الإدارية والوظيفية بالهيئة.

أسطول هيئة النظافة

ولفت «الشرشابي» إلى أن أسطول هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة المشارك في منظومة النظافة الجديدة، والمسئول عن نظافة المنطقتين الشمالية والجنوبية، يضم 1000 صندوق جمع قمامة حديد سعة 1.6م، و1200 صندوق جمع قمامة بلاستيك تروللي سعة 240 لترا، و170 صندوق جمع قمامة بلاستيك تروللي، و120 مكنسة يدوية دوارة لجمع الأتربة من فوق الأرصفة، و1000 كوريك حديد، و1200 جاروف جديد، و500 براويطة، و1200 فرشة تجريد، و50 سيارة 2 طن قلاب، و275 سيارة قلاب 4 أطنان، و105 سيارات قلاب 20 طنا، و11 تريللا، و2 كساح لنقل المعدات واللوادر، و180 حاوية كبس قمامة، و11 هوك لفت، و2 بدالة لكسح مياه الأمطار.

معدات هيئة النظافة بالقاهرة

وتضمنت معدات هيئة النظافة بالقاهرة، 19 سيارة مياه لرش ورى الأشجار، 6 شفاطات مياه أمطار وصرف صحي، و11 حفارا، و6 بلدوزرات، 1 جليدر لإزالة التراكمات فوق الأسفلت وتجريده، و26 لودرا كبيرا، و45 لودرا وسط، 112 لودر بوك كات صغيرا للأماكن الضيقة، وآلة تقطيع أشجار، و2 ونش هيدروليكى، و2 ونش تلسكوبى، و22 مكنسة مقطورة، و4 سيارات مجهزة بمكنسة (انتركاش)، و19 برج إنارة، و2 سيارة زرع أعمدة، و2 ونش رأسى، وبرج أعمدة هاى ماستر لزرع وصيانة وإصلاح الأعمدة فوق 30 مترا، وونش لاقتلاع الأشجار لنقلها للزراعة فى مكان آخر، و10 جرارا زراعيا كبيرا، و10 جرارات زراعية صغيرة، و150 ماكينة قص نجيل، و5 ماكينات رش مبيدات، و35 منشار قطع يعمل بالبنزين، و5 ماكينات رش مبيدات محمولة.