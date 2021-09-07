تويوتا تعلن عن خطة بقيمة 13.5 مليار لتطوير أنظمة السيارات الكهربائية

قالت شركة تويوتا، إنها تخطط لإنفاق أكثر من 13.5 مليار دولار بحلول عام 2030، في خطة لتطوير بطاريات وأنظمة توريد بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تحقيق مركز قيادي على مستوى هذه التكنولوجيا.

وتخطط تويوتا، لتنفيذ أول خط للسيارات الكهربائية فقط العام المقبل، حيث أعلنت في أبريل الماضي، طرح 15 طرازًا من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات على مستوى العالم بحلول عام 2025، سعياً منها في توسيع تشكيلة السيارات الكهربائية التي تقدمها الشركة، لتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2050، وفقاً لـ «فوربس».

وتخطط شركة تويوتا لبيع 8 ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2030، منها 2 مليون سيارة ستعمل بالبطاريات، وأخرى تعمل بخلايا الوقود.

تطوير البطاريات الكهربائية

تحتل تويوتا، مركزا قياديا في مجال تطوير البطاريات الكهربائية، وتهدف إلى خفض تكلفة بطارياتها بنسبة 30% أو أكثر، من خلال المواد المستخدمة وأسلوب تصميم البطاريات.

وتعمل البطاريات الجافة على توفير أوقات شحن أسرع وساعات سفر أطول وأكثر أماناً من الجيل الحالي من البطاريات.

سوق السيارات الكهربائية

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة بنسبة 160% على مستوى العالم في النصف الأول من العام 2021، لتصل إلى 2.6 مليون مركبة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، وفقًا لشركة الأبحاث «Canalys».

فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السيارات الكهربائية نحو 162 مليار دولار على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يشهد نموًا هائلاً حتى 2031، وفقًا للبيانات المقدمة من «Trading Platforms».

نمو يصل إلى 5 تريليونات دولار

وقدرت شركة الأبحاث «Wedbush» نمو سوق السيارات الكهربائية ليصل إلى 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، فيما قدرته شركة «Fortune Business Insights»، بنحو 250 مليار دولار بنهاية عام 2020.

في الوقت نفسه، تعمل الشركات العالمية الأخرى التي تستحوذ على نسبة كبيرة من سوق صناعة السيارات، مثل «BMW وHonda»، على طرح التكنولوجيا في السوق في نفس الوقت تقريباً، حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية «BMW AG»، أنها ستضع نحو 10 ملايين سيارة كهربائية بالخدمة الفعلية على الطرقات في السنوات العشر المقبلة بهدف تقليل انبعاثاتها من الكربون.