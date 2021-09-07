الغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. خطوات الإبلاغ عن علامات تجارية مزورة

واحدة من أشهر طرق الغش التجاري المتداولة في الأسواق المحلية وهي تزوير العلامة التجارية المسجلة، وبيعها بأسعار مبالغة، وهو ما يعرض التاجر أو البائع إلى العقوبة الجنائية التي تصل للحبس أو الغرامة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار الساعة، نستعرض العقوبات التي يفرضها القانون عند تزوير علامة تجارية، أو تقليدها، وذلك وفق قانون حماية الملكية الفكرية، وخطوات إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن تلك المخالفات، في السطور التالية.

عقوبة تقليد أو تزوير علامة تجارية مسجلة

وبحسب نص المادة 113، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال القيام بهذه المخالفات، تزوير علامة تجارية مسجلة طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو استخدام بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.

خطوات الإبلاغ عن منتجات تحمل علامة تجارية مزورة

وفي حالة التعرض للنصب أو شراء منتجات تم تزوير علامتها التجارية المسجلة، يمكن إبلاغ جهاز حماية المستهلك من خلال الخطوات التالية.

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من الرقم 19588.

- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

- تسليم شكوي بمقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- تسجيل الشكوى عبر خدمة واتساب على رقم: 01577779999، علمًا بأنّ هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

- سيتم التواصل مع المواطن خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى من الإدارة المختصة بالشكوى.